Người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư: 'Tôi không phải người hùng'

Sáng 1.3, hay tin anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội) đỡ kịp thời bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều người dân trong thôn đã đến hỏi thăm, chúc mừng việc làm ý nghĩa của anh Mạnh.

Nhớ lại sự việc, anh Mạnh chưa hết bàng hoàng và xúc động. Anh kể, chiều 28.2, khi anh đang đỗ xe ở gần chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng thì nghe tiếng người lớn hét lớn, sau đó có người kêu cứu.

Anh Mạnh miêu tả hành động đỡ cháu bé Ảnh Kiến Trần

“Tôi liền xuống xe chạy ra ngoài ngó lên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều liền nhảy qua tường bao rồi trèo lên mái tôn đưa tay hứng cháu bé”, anh Mạnh kể.

Thời điểm đó, trời mưa nên khi anh Mạnh trèo lên mái tôn đã bị ngã, dù chưa kịp đứng lên nhưng anh Mạnh đã nhanh tay hứng được bé gái an toàn. Sau sự việc, tay anh Mạnh bị đau, gần như cả đêm không ngủ được, tới sáng anh mới bắt đầu uống thuốc giảm đau.

“Lúc đỡ được cháu, đầu cháu nằm trên tay phải của tôi, hai chú cháu nằm lõm một vệt trên mái tôn. Từ lúc phát hiện cháu bé đu bám ngoài lan can đến lúc đỡ cháu chỉ khoảng 1 phút, đến giờ nghĩ lại tôn vẫn còn rùng mình, không tin là mình đã cứu được bé. Sau khi trao cháu bé cho bảo vệ, tôi phải xin một điếu thuốc, hút một hơi sâu để trấn tĩnh lại”, anh Mạnh kể.

Bé N.P.H bán trên lan can tầng 12A Ảnh Chụp màn hình

Sự việc sau đó được lan truyền trên báo chí và mạng xã hội , cũng là lúc điện thoại anh Mạnh liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ các số lạ trên cả Facebook lẫn di động, ai ai cũng cảm phục và tôn vinh anh như siêu nhân, anh hùng ,... thậm chí có người còn đề nghị chuyển tiền, tặng quà.

“Tôi không phải là siêu nhân, anh hùng, trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi cả. Nhiều mạnh thường quân gọi điện cảm ơn tôi, muốn gửi chút quà nhưng tôi đều từ chối; rồi có người còn chuyển tiền qua số điện thoại cho tôi khiến tôi rất bối”, anh Mạnh nói.

Theo anh Mạnh, chưa bao giờ anh nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy, điện thoại, mạng xã hội có thông báo liên tục khiến điện thoại của anh rung đến sập nguồn.

“Trước đây tôi đăng bài trên Facebook chưa bao giờ quá 20 like, có ảnh con gái cao nhất khoảng 70 like, nhưng từ hôm qua các bức ảnh của tôi liên tục tăng like, bình luận, thậm chí bài đăng nhàm của tôi cũng cả mấy chục ngàn like”, anh Mạnh nói.

Khu vực mái tôn nơi anh Mạnh đỡ bé gái bị lõm do lực rơi tác động Ảnh Trần Cường

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 17 giờ 30 chiều 28.2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can. Sau đó, bé gái bám tay vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30 m . Nhiều người ở tòa nhà đối diện phát hiện đã hô hoán.

Ngay sau đó, anh Mạnh làm nghề chở hàng, đã trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và đỡ được khi cháu H. rơi xuống. Cháu bé 3 tuổi sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư, sức khỏe đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng 1.3, thông tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhi hoảng loạn, quấy khóc và được chuyển vào điều trị tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc nhi khoa Bệnh viện Nhi T.Ư.

Sau khi thăm khám, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết áp ổn định, kết quả chụp X-quang có trật khớp háng bên phải; kết quả siêu âm, chụp ảnh vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Sau khi hội chẩn chuyên khoa ngoại, chỉnh hình, các bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhi dùng thuốc giảm đau và kháng sinh.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân, chiều nay, 1.3, cơ quan này sẽ tổ chức khen thưởng anh Mạnh về hành động cao cả kể trên.