Người dân Đà Nẵng lo ngại vì nước sinh hoạt lắng cặn

“Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, miếng bông đổi thành màu đen, cặn bẩn đóng thành lớp. Nhiều bạn bè tôi kiểm tra thử cũng cho kết quả tương tự nên tôi rất hoang mang, không biết liệu nguồn nước có đủ sạch để ăn uống hay không”, chị P. nói.

Ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho hay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã đưa mẫu nước tại nhà các khách hàng có phản ánh đi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Ông Hồ Minh Nam, Phó tổng giám đốc Dawaco, cũng cho biết để khách quan, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế TP.Đà Nẵng) lấy mẫu nước tại 4 nhà khách hàng có phản ánh cùng mẫu nước tại nhà máy nước để kiểm nghiệm lần 2. Kết quả, các chỉ tiêu cũng đạt yêu cầu vệ sinh về hóa lý nước dùng cho ăn uống theo quy chuẩn. Do đó Dawaco khẳng định, khách hàng có thể yên tâm sử dụng.

Giải thích hiện tượng cặn bẩn như phản ánh, ông Nam cho hay nguyên nhân có thể do bị đục cục bộ tại một số tuyến ống có chất lượng kém, sử dụng lâu năm.

Nguồn nước sinh hoạt tại Đà Nẵng không chỉ có dấu hiệu lắng cặn mà còn đối diện nguy cơ nhiễm mặn sớm so với các năm. Liên quan vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng chỉ đạo Dawaco khẩn trương triển khai các biện pháp để kéo giảm độ mặn của nước sinh hoạt dưới 100 mg/l (độ mặn đạt chuẩn). Trạm bơm An Trạch phải duy trì đảm bảo bơm 210.000 m3/ngày đêm, chuẩn bị các máy bơm dự phòng; khẩn trương xây thêm một đường ống để tăng công suất Trạm An Trạch làm giảm độ mặn của toàn hệ thống.