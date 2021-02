Người dân vùng sạt lở núi Trà Leng vui mừng nhận nhà mới

Ngày 6.2, UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) phối hợp với Tập đoàn THACO tổ chức lễ trao tặng 30 ngôi nhà cho đồng bào Trà Leng (H.Nam Trà My), bị ảnh hưởng bởi bão lụt và sạt lở núi năm 2020, để người dân đón một cái Tết ấm cúng trong những ngôi nhà mới.

Người dân vùng sạt lở núi Trà Leng sẽ đón Tết trong những ngôi nhà mới. ẢNH; C.X

Trước đó, sau khi các tỉnh tại miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tại, đặc biệt là hàng loạt vụ sạt lở đất gây mất mát, tang thương tại các huyện miền núi Quảng Nam vào những ngày cuối tháng 10.2020.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát sau khi thiên tai đi qua, Tập đoàn THACO đã hỗ trợ 11 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả. Trong đó, dành riêng 5 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng lại 30 ngôi nhà cho đồng bào Trà Leng với mong muốn giúp bà con có chỗ ở kiên cố, an toàn, tránh được thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi nhận được hỗ trợ của Thaco, UBND H.Nam Trà My đã tiến hành khảo sát và chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư cho đồng bào với diện tích 6 ha (thuộc xã Trà Dơn, H.Nam Trà My), cách nóc Ông Đề khoảng 5 km.

Theo đó, hộ dân sẽ được địa phương cấp 200 m² đất, diện tích xây dựng mỗi căn nhà là 49 m² với kiểu nhà sàn bằng bê tông kiên cố.

Phát biểu tại lễ trao tặng nhà, đại diện Tập đoàn THACO cho hay, mặc dù dấu vết của những trận sạt lở đất kinh hoàng vẫn còn đó, dư âm của mất mát đau thương vẫn còn in đậm trong ký ức, trên gương mặt lam lũ của mỗi người dân. Nhưng, chúng tôi đã cảm nhận được dấu hiệu hồi sinh tại vùng đất này. Một ngôi làng mới khang trang đã mọc lên ngay trước thềm xuân mới vừa là điều kiện an cư, đồng thời là thông điệp đem đến sự an yên cho mỗi gia đình.

Đại diện tập đoàn THACO trao quà cho người dân Trà Leng. ẢNH: C.X

“Cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của các ngành các cấp, các nhà hảo tâm, hy vọng những ngôi nhà Thaco trao tặng với tấm lòng chia sẻ yêu thương sẽ là động lực để các gia đình vơi bớt nỗi đau, sớm vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Mong rằng, những mùa xuân mới, những trang đời mới sẽ mở ra với Trà Leng, với từng nhà, từng người”, vị lãnh đạo THACO chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 28.10.2020, tại nóc Ông Đề (thôn 1), xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tìm kiếm tung tích 13 người còn lại. Sau vụ sạt lở, đầu tháng 11, ngôi làng Tắc Pát (thôn 2, xã Trà Leng) cũng bị “xóa sổ” sau một trận lũ quét kinh hoàng.