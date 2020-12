Mưa lớn, lở núi gây chia cắt nhiều nơi

Sa Pa lạnh 8,1 độ C, Trung bộ mưa lớn Ngày 1.12, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên địa bàn tỉnh Lào Cai có rét và khô, với nhiệt độ giảm sâu. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất đo được tại TX.Sa Pa là 8,1 độ C, ở mức rét đậm, rét hại. Còn tại trung tâm H.Bắc Hà nhiệt độ là 11,5 độ C; tại TT.Phố Ràng (H.Bảo Yên) 16,4 độ C; tại TP.Lào Cai 16,8 độ C. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 1 - 2.12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến tính từ 19 giờ ngày 30.11 đến 13 giờ ngày 1.12 khoảng 40 - 80 mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 92 mm; Trà My (Quảng Nam) 213 mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 98 mm. Đêm nay và sáng sớm ngày mai 2.12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng cuối tuần này (5 - 6.12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi cao khu vực phía bắc nhiều khả năng sẽ có băng giá. Phan Hậu