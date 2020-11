Liên tục xảy ra sạt lở núi

Hôm qua (12.11), UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) huy động 4 xe cơ giới và 60 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia tìm kiếm ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam), nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi chiều 11.11. Trong lúc đang tìm kiếm, bất ngờ quả đồi tiếp tục sạt lở khiến hàng ngàn khối đất đá đổ sập xuống. Rất may hàng chục cán bộ, chiến sĩ kịp hô hoán nhau thoát nạn. Vụ sạt lở cũng khiến xe múc bị đất đá vùi lấp. Chính quyền H.Bắc Trà My đã phải tạm dừng tìm kiếm người mất tích.