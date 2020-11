Bão số 12 gây mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong ngày 10.11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi cao hơn như Tuy Hòa (Phú Yên) 105 mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên nhanh. Trong sáng 11.11, lũ trên sông Vệ tại sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh (Ninh Thuận) sẽ vượt báo động 3 từ 0,1 - 1 m nước, nguy cơ sẽ có ngập lụt diện rộng

Hàng ngàn hộ dân phải chạy lụt

Tại Quảng Ngãi, mưa to khiến lũ trên các sông lên nhanh, nhất là nước sông Trà Câu đã vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều xã, phường thuộc TX.Đức Phổ. Theo UBND P.Phổ Ninh (TX.Đức Phổ), sáng 10.11, nước dâng khiến hàng chục ngôi nhà trên địa bàn ngập và đây cũng là lần thứ 3 từ đầu tháng 10 đến nay người dân nơi này phải tháo chạy vì ngập. Tại xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ), nước cũng bao vây nhiều thôn, xóm. UBND TX.Đức Phổ cho biết trong ngày 10.11 chính quyền các xã, phường trên địa bàn đã di dời 2.500 dân đến các nơi an toàn.

Chiều 10.11, ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk (Đắk Lắk), cho biết mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn bị nước ngập, chia cắt; nhiều thôn, buôn vùng sâu bị cô lập. Đặc biệt, trong chiều 10.11, nước dâng cao khiến hai buôn Ranh A và Giang Á, xã Đắk Liêng, ngập nặng. Huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, huyện đội, dân quân tự vệ dùng ca nô, thuyền tiến hành di dời khẩn cấp hơn 200 hộ dân ở hai buôn đến nơi an toàn.

Tại Phú Yên, bão số 12 gây mưa lớn, nhất là ở H.Tây Hòa lượng mưa đo được hơn 300 mm khiến nước sông Bánh Lái lên rất nhanh, người dân phải tất tả chạy lũ. Trong khi đó, đường từ xã Hòa Mỹ Đông vào xã Hòa Thịnh (H.Tây Hòa) đã ngập sâu trong nước, chia cách hoàn toàn với trung tâm huyện. Ông Mai Ne, Phó chủ tịch UBND H.Tây Hòa, cho biết mưa vẫn kéo dài, kết hợp với thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, nên dự báo nhiều vùng sẽ bị ngập. “Huyện đề nghị bà con cảnh giác vì những vùng trũng hiện nay nước đã vào đến sân và nhà. Đặc biệt, chính quyền 3 xã: Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông và Hòa Thịnh khẩn trương thống kê, rà soát, nếu thấy nước tiếp tục lên cao thì di dời ngay người dân đến khu vực trường học, nhà văn hóa thôn”.

Trong khi đó, Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ cho biết hiện lượng nước về hồ chứa khoảng 6.600 m3/giây nên đã xả lũ với lưu lượng 2.100 m3/giây và lưu lượng nước chạy máy phát điện 400 m3/giây nên lượng nước về hạ du là 2.500 m3/giây. Còn Nhà máy thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây. Tỉnh Phú Yên cũng đã di dời 2.184 hộ/5.850 khẩu tại nơi trũng thấp, ven biển đến nơi an toàn.

Sau khi bão số 12 đi qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập nặng. Ông Lê Hồng Phương, Phó chủ tịch UBND H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết ngập nặng nhất là các xã Vạn Phú và Vạn Bình; địa phương cùng các lực lượng chức năng đã đưa hàng trăm người dân đến nơi an toàn. Xã Vạn Long đã di dời 57 hộ dân với 220 khẩu ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm do mưa lớn cộng với hồ chứa nước Hoa Sơn xả lũ ở mức cao. Trong khi đó, ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND H.Khánh Vĩnh, cho biết do nước đầu nguồn đổ về với lưu lượng lớn, nhiều cầu tràn qua các sông Cái, sông Chò bị ngập nặng, không thể lưu thông.

Mưa to còn kéo dài ở nhiều nơi

Chiều 10.11, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết thống kê nhanh từ các địa phương, bão số 12 làm 2 người chết (1 người ở Quảng Nam,

1 người ở Khánh Hòa). Ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, gió bão làm 31 ngôi nhà; 2 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng nặng. Còn tại Phú Yên ghi nhận có 68 xã, Khánh Hòa có 8 xã bị mất điện trên diện rộng. Mưa bão số 12 đã khiến tàu SE2 Bắc - Nam phải tạm dừng tại địa phận tỉnh Khánh Hòa do đường sắt bị ngập. Còn tại Phú Yên, quốc lộ 19C, đoạn qua xã Xuân Long (H.Đồng Xuân) bị ngập 0,8 m gây ách tắc giao thông...