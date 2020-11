Bình Định: Sau bão số 12, lũ chia cắt nhiều nơi, QL 19C ách tắc

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng hộp số về đảo Trường Sa Lớn an toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu kiểm ngư KN 463 đã lai dắt tàu cá BĐ 91388-TS về đảo Trường Sa Lớn an toàn vào lúc 12 giờ ngày 10.11. Sức khỏe 13 ngư dân trên tàu cá này đều ổn định. Tối 8.11, tàu cá BĐ 91388 TS (dài 19,6 mét, công suất 900 CV) của ông Phạm Văn Tâm (ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) bị hỏng hộp số, thả trôi tại khu vực cách đảo Trường Sa Lớn 98 hải lý về phía tây bắc. Do ảnh hưởng của bão số 12, tại khu vực tàu cá này gặp nạn có gió tây nam giật cấp 6 cấp 7.