Bình Định: Giải cứu thanh niên bám vào bụi cây giữa dòng lũ chảy xiết

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ở bãi gỗ củi khổng lồ trên dòng sông Tranh, sông Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Mưa lớn khiến H.Nam Trà My (Quảng Nam) bị chia cắt. Hàng loạt thủy điện trên địa bàn đồng loạt xả lũ.

Băng nhóm đòi nợ đâm con nợ nguy kịch rồi bỏ đến quán karaoke chơi ma túy thì bị công an bắt giữ.

Do trời trở lạnh, một gia đình ở Quảng Nam đóng kín cửa phòng đốt than sưởi ấm đã bị ngộ độc khí than khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.