Bình Định: Làng biển rơi nước mắt đón 3 ngư dân trở về từ cõi chết

Từ chiều 3.11, rất nhiều người đến nhà để chờ đón 3 ngư dân Võ Văn Hoài (35 tuổi), Lê Minh Don (20 tuổi) và Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi, cùng ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn, Bình Định ) về nhà. Đây là những ngư dân đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu trong cơn bão số 9 vừa qua.

Sáng cùng ngày, 2 tàu kiểm ngư số hiệu KN 490 và KN 473 đã đưa 6 ngư dân trên 2 tàu cá BĐ 97469 TS và BĐ 98658 TS về đến Cam Ranh (Khánh Hòa) để bàn giao cho UBND TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Ngay sau đó, những ngư dân này được đưa về với gia đình.

Trong đó, tàu kiểm ngư KN 490 chở 3 ngư dân đi trên tàu cá BĐ 97469 TS, gồm: Võ Văn Hoài, Lê Minh Don và Huỳnh Xuân Phi.

Trước đó, chiều 27.10, tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (41 tuổi, ở xã Hoài Hải) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trên tàu có 14 ngư dân) bị chìm khi đang di chuyển tránh trú bão số 9 . Chiều 29.10, tàu M/V Fortune Iris ( Hong Kong ) cứu được các anh Hoài, Don, Phi rồi bàn giao cho tàu kiểm ngư KN 490. Sau đó, 3 ngư dân này xung phong ở lại để tiếp tục tìm kiếm 11 ngư dân còn lại trên tàu cá BĐ 97469 TS bị mất tích.

Còn tàu KN 473 đưa 3 ngư dân: Đinh Hồng Giáo (37 tuổi), Trần Văn Anh (29 tuổi), Lê Bạn (37 tuổi, ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn) đi trên tàu cá BĐ 98658 TS của ông Nguyễn Văn Toàn (ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn). Chiều 27.10, hay tin tàu cá BĐ 96388 TS (trên tàu có 12 ngư dân) bị chìm, tàu cá của ông Toàn (trên tàu có 14 người) chạy đến để tìm kiếm 12 ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, do gặp sóng to, gió lớn nên tàu cá của ông Toàn không di chuyển được, buộc phải thả neo tại chỗ. Ngày 29.10, tàu kiểm ngư KN 473 đã cứu được 14 ngư dân trên tàu cá của ông Toàn. Sau đó, 11 ngư dân tàu cá của ông Toàn vào đất liền, các anh Giáo, Anh, Bạn xung phong ở lại để tìm kiếm 12 ngư dân trên tàu cá BĐ 96388 TS.

Theo lời kể của anh Lê Minh Don, khi nhận được tin bão số 9, tàu BĐ 97469 TS chạy hướng xuống phía tây nam để thoát bão nhưng do sóng to gió lớn, tàu BĐ 97469 TS không chạy được, các ngư dân bung dù để giữ tàu. Sau đó, do sóng gió đánh mạnh, tàu BĐ 97469 TS bị bung ván rồi chìm trong tích tắc. 14 ngư dân trên tàu vội nhảy ào xuống biển để thoát thân nhưng chỉ có anh Huỳnh Xuân Phi kịp mặc áo phao.