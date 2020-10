“Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất trong hơn 20 năm trở lại đây”

Chiều 27.10, Đoàn công tác T.Ư do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó thủ tướng đã đến kiểm tra tình hình sạt lở ở bờ biển Cửa Đại rồi đến thăm hỏi, động viên người dân đang tiến hành sơ tán đi tránh bão tại P.Cửa Đại (TP.Hội An).

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, bão số 9 là cơn bão rất mạnh nên tình hình rất khẩn cấp. Do đó, các lực lượng chức năng cần phải tập trung để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

“Phải sơ tán dân một cách triệt để ra khỏi khu vực nguy hiểm tại khu vực ven biển, nơi nước ngập sâu và tại những công trình không an toàn. Phải tập trung bảo vệ tài sản của người dân… Hệ thống điện, hệ thống giao thông và các công trình hồ đập an toàn, vận hành an toàn. Bên cạnh đó, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập úng, lũ ống, lũ quét”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tất cả các lực lượng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ liên quan chuẩn bị sẵn lực lượng, trang thiết bị, ca nô, thuyền, máy trực thăng;… với phương châm “bốn tại chỗ” kịp thời, cứu hộ, cứu nạn người dân.

Người dân Hội An được sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại, đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên người dân đang chuẩn bị được đưa đi sơ tán tại UBND P.Cửa Đại.

Tại đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đánh giá rất cao việc bà con đã chủ động bảo vệ mình. “Trước hết làm sao đảm bảo an toàn tính mạng và phối hợp với nhà nước thực hiện công tác phòng chống bão số 9, sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm, cơn bão này mạnh nhất hơn 20 năm trở lại đây, vì vậy bà con chủ động sơ tán đến địa điểm an toàn”, Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng phải bảo vệ tài sản của bà con, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực mà bà con sơ tán tránh bão số 9, tập trung bà con đến nơi nào đó phải đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết để cho bà con yên tâm.