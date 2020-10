Bình Định báo cáo thiệt hại do bão số 9 lên đến 500 tỉ đồng

Tỉnh Bình Định còn có 71 nhà sập, 5.652 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 3.003 nhà ngập nước, 39 trường học bị hư hỏng, tốc mái. Về nông nghiệp, tỉnh này có 2.377 ha lúa, hoa màu, 3.290 ha cây trồng lâu năm, 1.019 ha rừng trồng… bị hư hỏng, 21.372 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đặc biệt, 1.620 m kè, 11.890 m kênh mương, 5.537 m bờ sông, bờ suối, 45 đập tạm, đập bổi, 1.500 m đường giao thông… bị sạt lở, hư hỏng. Tỉnh Bình Định còn có11.658 cây xanh bị đổ, ngã, 04 tàu cá bị chìm, 139 cột điện bị ngã, đổ.

Trong đó, thiệt hại nặng hơn là các huyện, thị xã ở phía bắc tỉnh Bình Định, như TX.Hoài Nhơn có 23 người mất tích trên biển, 4 nhà bị sập, 2.557 nhà hư hỏng, 2 tàu cá chìm, 1.600m kè biển Tam Quan bị sạt lở; H.Hoài Ân có 4 nhà sập, 437 nhà bị tốc mái, 109 ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị hư hỏng.

H.An Lão có 1.032 nhà bị hỏng mái, 2.600 ha hoa màu bị hư hỏng, nhiều vị trí bị sạt lở trên một số tuyến đường độc đạo từ thị trấn An Lão lên xã An Toàn (nghiêm trọng là đoạn qua xã An Quang, có khu vực bị sạt lở với độ dài hơn 10 m đã tạo mở hàm ếch ăn sâu vào tim đường) và từ thị trấn An Lão lên xã An Vinh (đoạn khu vực gần hồ Đồng Mít) với khối lượng đất, đá 3.600 m