[CẬP NHẬT] Sạt lở ở Quảng Nam: Giải cứu 3.000 hộ dân bị cô lập ở Phước Sơn

Văn bản do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký nêu rõ bảo số 9 (bão Molave), đã gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi. Trong đó, do bị sạt lở núi trên địa bàn H.Phước Sơn nên đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3.000 hộ dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành từ ngày 28.10 đến nay. Do bão, lũ quá lớn nên nhiều nhà dân tại 2 xã này bị hư hại toàn phần, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi.