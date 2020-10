Tan tác sau bão số 9

Thủ tướng chỉ đạo việc cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở núi nghiêm trọng ở Quảng Nam Tối 28.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tối qua, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm người dân mất tích do sạt lở núi ở H.Nam Trà My (Quảng Nam). Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chiều tối 28.10 xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn H.Nam Trà My, tại thôn 1, xã Trà Leng và thôn 1, xã Trà Vân khiến hơn 50 người dân thiệt mạng và mất tích. Theo báo cáo, trong số này, thôn 1, xã Trà Leng có 45 người, có 4 người thoát chết và thôn 1, xã Trà Vân có 8 người. Hiện đã tìm thấy 7 thi thể ở thôn 1 (xã Trà Vân). Mạnh Cường - TTXVN