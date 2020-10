Vụ tránh bão số 9, tàu cá chìm: Nỗi niềm đợi chờ người thân mất tích

Chiều 29.10, trong chuyến kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 9 tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thăm hỏi, động viên gia đình 26 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá BĐ 96388 TS (có 12 lao động) và tàu cá BĐ 97469 TS (14 lao động).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, sau khi nghe tin 26 ngư dân Bình Định mất tích, Thủ tướng Chính phủ , Phó thủ tướng, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã tập trung chỉ đạo các lực lượng để tìm kiếm các ngư dân. Hiện máy bay đang tiếp cận khu vực 2 tàu cá bị chìm, phối hợp với 3 tàu hải quân tìm kiếm các ngư dân này.

“Chúng tôi rất đau xót nghe tin 2 tàu cá bị chìm với 26 ngư dân, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Tôi hy vọng với thời tiết ủng hộ như hiện tại, các lực lượng cứu nạn sẽ sớm có tin tức tích cực về các ngư dân. Mong bà con ngư dân hãy bình tĩnh, gìn giữ sức khỏe ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Vợ không cầm được nước mắt

Trong lúc nói chuyện với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bà Huỳnh Thị Phượng, vợ của ông Võ Ngọc Đô (ở xã Hoài Hải, TX.Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 97469 TS, không cầm được nước mắt.

Bà Huỳnh Thị Phương không cầm dược nước mắt mỗi khi nhắc đến chồng ẢNH: BẢO THOA

Từng câu ngắt quãng vì nghẹn ngào, bà Phương cho biết chiều 27.10, ông Đô có gọi điện về nhà báo tin trên đường chạy đi tránh bão, tàu cá này đụng phải vật gì nên bị phá nước. Ông Đô khuyên vợ đừng quá lo lắng, các thuyền viên trên tàu đang cố gắng khắc phục sự cố.

Sau đó, chờ mãi không thấy ông Đô gọi về báo tin nữa, bà Phượng gọi cho ông Đô không được nữa. Những ngày qua, bà Phượng và người nhà của 13 ngư dân khác (cùng đi trên tàu cá BĐ 97469 TS) liên tục ngóng trông, ai cũng cầu mong có một phép màu.

“Gia đình chúng tôi rất mong lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, còn sống thì mừng, nếu có mất rồi đưa được xác vào cũng được. Dù chỉ còn một chút hy vọng, chúng tôi cũng xin mọi người đừng bỏ cuộc, hãy cứu giúp chồng của tôi”, chị Phượng nức nở khóc.

Đại diện Thị đoàn Hoài Nhơn (bìa phải) đến thăm gia đình các ngư dân ẢNH: TRANG HUỲNH

Bà Võ Thị Dung (chị gái ông Đô) cho biết vợ chồng ông Đô nuôi cha mẹ già và 3 đứa con. Người con lớn 13 tuổi, con giữa 9 tuổi và con nhỏ 6 tuổi.

“Để đóng tàu cá BĐ 97469 TS trị giá 4 tỉ đồng, gia đình em nó phải vay 2 tỉ đồng. Bây giờ thì người mất tích, ghe chìm coi như mất trắng. Em tôi vừa lớn lên là đi biển, quanh năm suốt tháng bám biển ở trên tàu để lo làm ăn chứ có biết chơi bời gì đâu. Cầu mong trời, phật phù hộ, tìm được em nó về”, chị Dung nói.

Tàu đi cứu hộ cũng suýt gặp nạn

Gia đình của 12 ngư dân đi đánh bắt trên tàu cá BĐ 96388 TS cũng đang rất đau buồn. Tàu cá này của ông Lê Vạn (ở P.Hoài Thanh, TX.Hoài Nhơn), ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh (ở P.Tam Quan Nam, TX.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.

Bình thường, ông Vạn làm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96388 TS của mình nhưng chuyến biển vừa rồi có người cháu đám cưới nên phải ở nhà và giao cho ông Nguyễn Văn Minh, vốn là một người bạn làm thuyền trưởng. Ông Minh cũng thường xuyên đi trên tàu BĐ 96388 TS với vai trò là máy trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (bìa trái) động viên gia đình các ngư dân Hoài Nhơn ẢNH: BẢO THOA

Khoảng 13 giờ ngày 27.10, khi tàu cá BĐ 96388 TS đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm. Sau đó, tàu cá BĐ 98658 TS (trên tàu có 14 người) của ông Nguyễn Văn Toàn (ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn) hay tin chạy đến để tìm kiếm 12 ngư dân bị nạn.

Sau đó, tàu cá BĐ 98658 TS gặp sóng to, gió lớn nên không thể tiếp tục di chuyển đi tránh bão theo kế hoạch mà buộc phải thả neo tại vị trí cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 135 hải lý theo hướng đông bắc. Để chống chọi với sóng to gió lớn, tàu cá BĐ 98658 TS đã nổ máy để giữ hướng, song vẫn bị kéo trôi từ 1 đến 1,5 hải lý/giờ. Đến sáng 29.10, các tàu kiểm ngư đã cứu nạn an toàn 14 ngư dân trên tàu cá BĐ 98658TS.

Ông Lê Vạn cho biết, 2 tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 98658 TS thường đi đánh bắt chung trong một tổ đội. Khi hay tin tàu cá BĐ 96388 TS bị chìm, các ngư dân gọi cầu cứu thì tàu cá BĐ 98658 TS chạy đến hỗ trợ ngay. Tuy nhiên, do gió to, sóng lớn nên phải mất khoảng 1,5 giờ thì tàu cá BĐ 98658 TS mới chạy đến nơi.

Tàu BĐ 98658 TS chạy mấy vòng quanh khu vực tàu cá BĐ 96388 TS bị chìm nhưng vẫn không thấy các ngư dân bị nạn. Sau đó, gió lớn quá nên không thể chạy được nữa, tàu cá BĐ 98658 TS tiếp tục thả dù tại chỗ để quan sát nhưng không tìm được các ngư dân trên tàu BĐ 96388 TS.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà, động viên gia đình các ngư dân ẢNH: BẢO THOA

“Khi ông Minh gọi về báo tin đi trú bão thì tàu cá của tôi cách tâm bão đến 13 hay 14 hải lý, rất xa. Anh em đi biển bao nhiêu năm, kinh nghiệm đầy mình và chẳng ai dám chủ quan với bão cả, nhất là những cơn bão lớn. Nhưng cơn bão này có đường kính ảnh hưởng quá lớn, gió lại mạnh, sóng to nên tàu cá chạy không kịp. Bây giờ chỉ cầu mong sao anh em gặp được vật gì đó rồi bám lấy mà chờ cứu hộ. Mấy ngày qua, gia đình 12 ngư dân mất tích đến nhà ngóng tin, khóc thảm thiết trông rất đau lòng”, ông Vạn nói.