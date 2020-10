Xót ruột những tiếng kêu cứu trong cơn hồng thủy chưa từng thấy ở Quảng Bình

Dùng thuyền phao đẩy hơn 1 km trong lũ dữ đưa sản phụ đi sinh Chiều 18.10, Công an xã Quảng Lộc (TX.Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa dùng thuyền vượt hơn 1 km trong lũ dữ, giúp đỡ đưa sản phụ tới bệnh viện hạ sinh kịp thời. Nhiều nơi trên địa bàn H.Lệ Thủy ngập sâu trong nước ẢNH: MẠNH CƯỜNG Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (18.10), Công an xã Quảng Lộc, nhận được tin báo sản phụ Đinh Thị Tương (31 tuổi, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc), đang chuyển dạ, cần được chuyển gấp lên Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình. Lúc này thời tiết mưa to, nước lũ đã gần như cô lập địa bàn xã Quảng Lộc. Để bảo đảm an toàn cho sản phụ, công an xã và các lực lượng tại chỗ ở địa phương đã dùng thuyền phao đẩy sản phụ đi hơn 1 km trong nước lũ để ra tới điểm cao cầu Quảng Hải 2. Tại đây, Công an TX.Ba Đồn nhận được yêu cầu hỗ trợ trước đó đã sẵn sàng phương tiện và đưa sản phụ lên xe để tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình. Mạnh Cường – Trương Quang Nam