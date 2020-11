Bình Định: Bão số 10 gây sạt lở, nhà quản lý hồ thủy điện bị cuốn trôi

Trưa 6.11, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết các huyện miền núi tỉnh này như Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân đã xảy ra lũ, sạt lở núi nhiều nơi do bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, tuyến đường từ xã Vĩnh Kim lên xã Vĩnh Sơn bị sạt lở chia cắt nhiều đoạn. Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị nước cuốn trôi và sạt núi lấp kênh dẫn nước. UBND xã Vĩnh Kim phải di dời khoảng 12 hộ dân dưới chân núi có nguy cơ sạt lở , đưa đến trụ sở ủy ban xã.

Nhiều tuyến đường giao thông tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh bị lũ chia cắt ẢNH: MINH KHƯ

Ông Bùi Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND H.Vĩnh Thạnh cho biết, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, chia cắt và cô lập một số khu dân cư. Gần trưa 6.11, mưa lớn đã gây sạt lở một số điểm dọc đường ven hồ Định Bình dẫn về trung tâm xã Vĩnh Kim, lượng đất, đá, cây cối đổ xuống khá lớn khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Riêng đoạn từ làng K6 dẫn về UBND xã Vĩnh Kim đã bị chia cắt bởi nước lũ, sạt lở…

UBND H.Vĩnh Thạnh đã lập đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại H.Vĩnh Thạnh.

Tại huyện miền núi An Lão cũng xuất hiện lũ khiến 42 nhà ngập nước, đất taluy sạt xuống đường giao thông ở xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường bị hỏng tại xã An Hòa. Tuyến đường từ TT.An Lão đi xã An Vinh cũng bị sạt lở, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lực lượng quân đội đi giúp người dân khắc phục lũ tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh ẢNH: MINH KHƯ

Đến trưa 6.11, H.Hoài Ân đã có 1100 nhà ngập nước, sạt lở đường giao thông liên xã đoạn từ Ân Hữu đi xã Dak-mang, từ trung tâm xã Bok-Tới đi thôn T4….

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND H.Hoài Ân cho biết do mưa lớn nên khoảng 3 giờ sáng 6.11, nước trên nguồn xuống rất nhanh, gây ngập các xã vùng cao như: Bok Tới, Đăk Mang, Ân Hữu, Ân Nghĩa và các xã phía bắc H.Hoài Ân như: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và Ân Mỹ. Tuyến đường từ TX.Hoài Nhơn đi H.An Lão cũng bị chia cắt tại đoạn qua xã Ân Hảo Tây.

Gia súc của người dân H.Hoài Ân bị chết do đợt lũ sáng 6.11 ẢNH: H.K

Cũng trong sáng 6.11, các huyện Hoài Ân, An Lão cho toàn bộ học sinh nghỉ học, H.Vĩnh Thạnh cho học sinh của xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim nghỉ học, TX.Hoài Nhơn cho học sinh của xã Hoài Sơn, xã Hoài Phú nghỉ học.