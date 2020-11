Bão số 10 bắt đầu gây mưa lớn tại miền Trung từ đêm nay

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 22 giờ hôm nay, tâm bão ở khoảng 14,0 độ vĩ bắc và 112,2 độ kinh đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 320 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8 - cấp 9, tương đương sức gió từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Dù vẫn cách xa đất liền nhưng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắt đầu từ đêm nay, 4.11, đến ngày 6.11, hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm/đợt. Các tỉnh, thành: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng , Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt.