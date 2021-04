Người đi lạc và cách hành xử gây bức xúc của an ninh sân bay

Ứng xử đẹp trước mắt trẻ con là giáo dục

Câu chuyện bắt nguồn từ tài khoản Vĩnh Trần có bài chia sẻ khá chi tiết: “Sáng nay tôi là phụ huynh đưa con vào sân bay cũng dự thi Olympic. Phụ huynh này cũng đưa con đi thi, theo tôi anh này chưa từng vào sân bay hoặc có thể chưa biết đi xe máy lên tầng 2 là vi phạm. Anh an ninh này mang đến cho ngành hàng không một hình ảnh đầy phản cảm bằng hành động chặn đầu xe, giựt lấy chìa khóa trước mặt đứa con đang nhìn bố với ánh mắt thương cảm, ngại ngùng...”.

Cuối bài viết kèm hình ảnh người cha đang bị nhân viên an ninh sân bay giữ lại, Vĩnh Trần bày tỏ quan điểm: “Thiết nghĩ trong cuộc sống chúng ta ai cũng có sai phạm nhưng mức độ như thế nào mới là điều quan trọng. Có những cái nên nhắc nhở và hướng dẫn cho họ là tốt rồi. Hãy để cha con họ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất... Là người lớn đừng gieo vào trẻ thơ những hình ảnh ấy và chắc gì trên chuyến bay cháu không nghĩ đến hình ảnh ấy. Hãy cho chúng suy nghĩ tốt về cuộc sống và sự nhân văn của người được cho là người lớn”.

Bài viết nhanh chóng lan truyền, được nhiều người chia sẻ. Tài khoản Nguyen Thanh góp ý: “Dẫu biết bác ấy điều khiển xe máy vào đường dẫn lên cầu tầng 2 là sai rồi, thế nhưng nếu nhân viên an ninh tìm hiểu sự việc, thông cảm để cho 2 cha con động viên nhau vài câu rồi xử lý sau khi bé đã vào phòng chờ bay thì sẽ là câu chuyện đẹp”. Đồng quan điểm, nhiều người bày tỏ đúng là người cha đã vi phạm biển báo cấm, thế nhưng trẻ nhỏ sẽ nhận được nhiều bài học đắt giá khi người lớn ứng xử với nhau.

Lực lượng an ninh sân bay nhắc nhở, hướng dẫn người đàn ông ra khỏi đường cấm Ảnh: An ninh hàng không cung cấp

Xin rút kinh nghiệm

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Vĩnh Trần (trú TP. Đà Nẵng ) người đăng bài cho biết cuộc thi Olympic được tổ chức tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) sáng 17.4. Người cha gặp sự cố trong sáng qua có con học cùng khối lớp 11, Trường THPT Thái Phiên (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) với con anh. Theo anh, bài viết chỉ muốn góp ý chân thành để xã hội ngày càng tốt hơn, mọi người sống với nhau tình cảm hơn, nhưng không hiểu sao bài đăng trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng sau đó bị gỡ, xóa đi khiến nhiều người thắc mắc.

Chiều 15.4, trả lời Thanh Niên, ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, cho biết khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã làm việc với nhân viên an ninh tên N.V.T, đồng thời trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

Theo ông Hoàng, anh T. tường trình khi phát hiện có xe máy vào đường cấm đã tiếp cận và người đàn ông điều khiển xe máy lúc này đã cho người ngồi sau xuống xe, có dấu hiệu quay đầu xe đi ngược chiều nên anh T. buộc phải chặn đầu xe nhằm tránh xảy ra sự cố. Anh T. khẳng định chỉ dùng tay chắn đầu xe và không rút chìa khóa (chìa khóa vẫn ở trong tay hành khách). Sau khi giải thích các quy định, hành khách đã nhận thấy vi phạm và giải thích do không biết đường và vội cho con gái đi cho kịp chuyến bay. Tuy nhiên, bản thân anh T. cũng xin rút kinh nghiệm, cần tinh tế và linh hoạt hơn trong công tác xử lý vi phạm.

Ông Hoàng cũng bày tỏ quan điểm cầu thị và cảm ơn sự góp ý phản ảnh của người dân để công tác phục vụ tại sân bay được tốt hơn. Thế nhưng để xây dựng hình ảnh cảng hàng không quốc tế xứng tầm cần phải làm đúng theo quy định để tránh việc bát nháo, mất an toàn.

“Nếu xe máy lên tầng 2 là rất nguy hiểm. Rất mong người dân khi tham gia giao thông tại khu vực nội cảng chú ý luồng tuyến, biển báo, biển chỉ dẫn giao thông để bảo đảm an ninh an toàn”, ông Hoàng nói.