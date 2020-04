Người hoàn thành cách ly viết thư trên bảng cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ Bùi Long Hiên (Trung tâm Y tế H.Phú Ninh, người trực tiếp chăm sóc cho những người cách ly) bày tỏ, dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hoàn thành công việc được giao, tận tâm chăm sóc những người cách ly.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Phú Ninh, cho biết để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đơn vị đã phân công 18 đồng chí thường xuyên túc trực 24/24 tại khu vực cách ly. Đồng thời, phối hợp ngành công an, y tế kiểm soát chặt chẽ, không để lơi lỏng việc thực hiện các quy định về an toàn cách ly và đảm bảo an ninh trật tự.