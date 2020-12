Người mẹ nghèo cứu con trong nước mắt

Đêm 8.11, hai anh em Nguyễn Văn Thủy (đang học lớp 12) và Nguyễn Văn Phúc (lớp 10, đều ngụ xóm 1, xã Bảo Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) chở nhau đến nhà bạn ở cùng xã để mượn sách thì bị tai nạn giao thông khi va chạm với chiếc xe máy đang chạy chiều ngược lại. Người em tử vong tại chỗ, người anh bị thương rất nặng, được người dân gọi xe cứu thương chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Nỗi đau bất ngờ ập đến khi 2 đứa con trai gặp nạn khiến chị Phạm Thị Thanh ngã quỵ. Lo hậu sự xong cho đứa con trai xấu số, người mẹ nghèo lại phải tất tả chạy vạy vay tiền mang vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An để cứu đứa con còn lại đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Do bị chấn thương sọ não nặng, máu tràn, chèn não nên Nguyễn Văn Thủy bị hôn mê sâu, phải trải qua các đợt phẫu thuật hút máu đông ra khỏi não. Cuộc phẫu thuật may mắn thành công bước đầu, sau 1 tháng điều trị đặc biệt, Thủy đã hồi tỉnh nhưng vẫn đang phải điều trị dài ngày.