Người miền Tây xắn tay giúp nhau giữa biển nước trong đợt triều cường kỷ lục

Hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an quận Ninh Kiều, công an các phường phối hợp ban bảo vệ dân phố, dân phòng, đoàn viên thanh niên... được phân công túc trực tại các ngã tư, các điểm ngập sâu để phân luồng, hỗ trợ người dân đi lại an toàn, đồng thời kịp thời cứu hộ, đưa phương tiện đang lưu thông bị tắt máy qua đoạn lộ ngập sâu. Những xe bị tắt máy được nhiều người cùng tiếp sức đẩy đến nơi an toàn rồi cặm cụi sửa chữa.

Anh Nguyễn Minh Đang (27 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết: “Những ngày qua biết triều cường dâng cao, nhưng cũng không ngờ lại gây ngập sâu đến vậy. Khi di chuyển trên những đoạn đường ngập, được lực lượng công an đẩy xe, giúp đỡ một cách nhiệt tình dù mệt lả người , nhưng trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi khiến tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thương ”.