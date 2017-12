Tiểu sử Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều) sinh năm 1979 tại Hà Nội Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội, học thạc sĩ tài chính ngoại thương ở Hàn Quốc

Từ 2000 - 2003, là thành viên dự án xóa đói giảm nghèo VIE/97 do UNDP thực hiện

Từ 2008 đến nay là giảng viên khách mời của ĐH Ngoại thương, ĐH Stirling (New Zealand) Tháng 11.2013, sáng lập và quản lý chương trình Nhà chống lũ, một dự án phát triển xã hội, quyên góp từ cộng đồng qua các hoạt động online và đấu giá trực tiếp các tác phẩm nghệ thuật, mục tiêu cùng người dân lập kế hoạch xây nhà chống lũ. Đến nay dự án đã xây dựng hơn 500 căn nhà chống lũ. Năm 2017, dự án Nhà chống lũ là một trong 10 đơn vị đoạt giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2016 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN VN trao tặng vì cống hiến cho cộng đồng. Hiện là Tổng giám đốc Công ty tư vấn thương hiệu G’Brand, chủ tịch hội đồng quản trị nhiều công ty khác.