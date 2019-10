Người phụ nữ giả xỉu giữa đường để xin tiền: Lợi dụng lòng thương?

Chiêu trò xỉu... liên tỉnh

Mới đây, anh Phan Thanh Tùng, Đội trưởng CLB (câu lạc bộ) SOS Củ Chi livestream (phát trực tiếp) lật tẩy hành vi giả vờ ngất xỉu để xin tiền của bà H.L ở xã Phước Vĩnh An (H.Củ Chi, TP.HCM). Trong clip, bà H.L mặc áo đỏ, quần đen, tóc ngắn, tay xách chiếc túi đi loạng choạng giữa trời nắng. Được vài chục mét, bà lăn đùng ra đường và... xỉu. Thấy vậy, người dân xung quanh nhanh chóng đến định giúp đỡ nhưng anh Tùng đã ngăn cản và báo công an.

Anh Tùng kể với PV Thanh Niên: “Cách đây khoảng 3 tháng thấy cô này ở tỉnh lộ 8 (ấp Tâm Tân, xã Tân An Hội, H.Củ Chi). Một tháng trước thì gặp ở gần cầu An Hạ, QL22 (xã Tân Phú Trung) mặc bộ đồ đỏ y chang hôm livestream. Một lần khác thì giả xỉu ở Dĩ An (Bình Dương). Trước ngày bị nhóm tôi bắt gặp, chị này có xuất hiện ở TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) nữa”.

Chiêu trò giả ngất xỉu để xin tiền của người phụ nữ

Mỗi lần giả xỉu, người phụ nữ này lại nhận được tiền hỗ trợ từ những người đi đường để bắt xe về quê Ảnh: Chụp màn hình

Anh Đặng Văn Phúc (Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông tình nguyện Tây Ninh) cho hay: “Năm 2017, anh em trong đội bắt gặp chị này 4 lần. Lần đầu tiên không biết, thấy đáng thương nên đội và người đi đường cũng giúp đỡ, cho tiền. Hỏi có giấy tờ gì không thì bả mới đưa giấy chứng minh tên Ngô Thị Đào, nói quê ở Sóc Trăng. Tuy nhiên khi gọi đến xã ghi trong giấy tờ xác minh thì không có ai tên giống vậy. Lần thứ hai gặp, bả cũng xỉu y chang vậy mới phát hiện ra là bị lừa”. Dù đội của anh Phúc nhắc nhở nhưng người này vẫn không thay đổi. “Hai lần gặp sau mỗi lần nhìn thấy chúng tôi là bà ấy chạy, không thì lấy dao dọa tự tử để không bị bắt”, anh Phúc nói.

Người phụ nữ “xỉu” ở Dĩ An (Bình Dương) Ảnh: CLB SOS Củ Chi

Lợi dụng tình thương để kiếm tiền ?

Trước khi bị CLB SOS Củ Chi lật tẩy, bà H.L hoạt động ở TX.Phú Mỹ. Anh Trần Hải Đường (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm TX.Phú Mỹ) kể: “Khoảng 10 giờ ngày 29.9, mấy anh em gặp chị này xỉu giữa đường nên cùng người dân nhanh chóng xoa dầu, cạo gió, mua nước cho uống. Hỏi thì chị ta nói là đi xe buýt về nhà ở ngã tư Vũng Tàu nhưng không có tiền, bị tài xế đuổi xuống. Thấy thương tình, một vài người dân cho 200.000 để bắt xe. Nghĩ cô này người già khó khăn nhưng sự thật lại quá đắng. Thì ra là bày trò để lừa gạt lòng thương ”. “Trường hợp này rất khó xử lý vì cái này là người dân tự nguyện cho. Giờ chỉ có thể đăng lên các trang mạng xã hội để người dân biết, tránh bị lợi dụng”, anh Phúc nói.

Thông tin lật tẩy trò lừa của bà H.L nhận hàng ngàn lượt bình luận của dân mạng. Không ít người đăng ảnh đã từng gặp và chính họ cũng cho biết đã cho tiền vì thấy bà H.L quá đáng thương. Tài khoản Hồng Thơm bình luận: “Giờ nhiều người dùng nhiều chiêu trò tinh ma lừa đảo, đáng sợ thật”. Facebooker Dung Dang cũng lên tiếng: “Bà lợi dụng lòng thương hại của mọi người đó”. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng, có thể người này bị bệnh hoặc hoàn cảnh khó khăn đến mức phải nghĩ cách xin tiền.

Đại diện Công an xã Phước Vĩnh An cho biết, ngay khi nhận được tin báo đã đưa người phụ nữ vào trạm xá, sau đó lấy lời khai. “Do không có ai trình báo thông tin, cung cấp hình ảnh việc người phụ nữ lừa đảo hay lợi dụng người khác nên chúng tôi không có căn cứ xử lý. Cô này khai là bị bệnh, đi lang thang, không có người thân nên công an xã đã bàn giao cho phía ủy ban để có các biện pháp giúp đỡ như đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội...”, vị đại diện này cho hay.