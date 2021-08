Người phụ nữ không mang khẩu trang chống đối lực lượng ở chốt kiểm soát Tây Ninh

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh). Công an xã Bàu Năng xác nhận sự việc xảy ra vào trưa 2.8. Theo đó, một phụ nữ đến chốt yêu cầu được qua nhưng không có lý do chính đáng nên không được chấp nhận.

Theo đó, người phụ nữ này không mang khẩu trang, liên tục có hành vi chống đối quyết liệt, chửi bởi, tấn công vào lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Người phụ nữ không mang khẩu trang gây náo loạn ở chốt kiểm soát phòng chống dịch xã Bàu Năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Mặc dù các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục giải thích, yêu cầu người phụ nữ này chấp hành. Ngay sau đó, công an địa phương hỗ trợ có mặt, đề nghị người phụ nữ đeo khẩu trang vào nhưng người này vẫn không chấp hành. Công an đã buộc người phụ nữ này mang khẩu trang đồng thời đưa trụ sở công an làm việc.

Một trong những người dân chứng kiến này đã bức xúc ghi lại đoạn clip trên. Cuối clip, người này còn khẳng định: “Nãy giờ người ta nói chuyện đàng hoàng mà không chịu nghe, chỉ nhắc nhở thôi mà vậy đó”.

Người phụ nữ bị chứng rối loạn loạn thần cấp

Qua xác minh tại trụ sở Công an xã Bàu Năng, người phụ này tên Nguyễn Thị Thục (49 tuổi, ngụ KP.1, P.1, TP.Tây Ninh). Bà đi xe máy vòng qua khu vực xã Bàu Năng với lý do mua đồ ăn nên không đủ lý do chính đáng để qua chốt.

Quá trình làm việc, gia đình bà Thục đã đến trụ sở công an bảo lãnh sau khi xuất trình giấy ra viện của người này do Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 chẩn đoán "chứng rối loạn loạn thần cấp và nhất thời" cùng sổ trợ cấp xã hội. Công an xã Bàu Năng đã cho gia đình bảo lãnh bà Thục về địa phương đồng thời cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch và không tái phạm.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook cũng mong người dân không gây áp lực thêm cho người phụ nữ này và kêu gọi mọi người tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.