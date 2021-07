Tây Ninh: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày

Xử phạt 68 người ra khỏi nhà không lý do chính đáng Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh, công an 9 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, ngăn chặn người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, không có lý do chính đáng. Kết quả, từ 18 giờ ngày 30.7 đến 6 giờ ngày 31.7, công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính biên bản 68 trường hợp tổng cộng 136 triệu đồng, nhắc nhở 69 trường hợp.