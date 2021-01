Người Sài Gòn phẫn nộ cảnh 'hôi của' 15 giây lấy sạch 30 triệu của cô gái mang trả nợ

Sáng 29.1, cộng động mạng xôn xao trước câu chuyện về một cô gái bị rớt 30 triệu tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Điều đặc biệt là sau khi tiền rớt, có rất nhiều người đã nhanh chóng chạy đến để… “hôi của” thay vì nhặt trả lại cho người bị rớt.

Xem xong đoạn clip có thể thấy, ngay sau khi phát hiện số tiền rớt xuống đường, một số người ngay đó, trong đó có phụ nữ và một số chạy xe đã lập tức dừng lại chạy vào lụm sạch số tiền. Có trường hợp một chị phụ nữ chở phía sau đứa bé cũng thắng xe lại rồi cho đứa bé xuống lụm tiền.

Một thanh niên chạy xe tay ga AirBlade cũng thắng giữa đường rồi chạy đến lụm. Cả đám đông ùa ra gom sạch số tiền 30 triệu nói trên rồi nhanh chóng rời đi.

VIDEO: Cảnh nhóm người "hôi của" sạch số tiền 30 triệu của cô gái

Cư dân mạng ngao ngán trước hành động của một đám đông chỉ vì lòng tham mà không nghĩ đến hoàn cảnh của người đánh rơi tiền, đặc biệt trong hoàn cảnh Tết nhất đang đến gần.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân của số tiền 30 triệu ấy là chị Bảo Trân (25 tuổi), quê ở Long An. Theo lời chị Trân đăng tải trên mạng xã hội , vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 28.1, Bảo Trân rút 30 triệu tích góp một năm qua để mang đi trả nợ nhưng không không may rớt mất.

Trả lời PV Thanh Niên, chị cho biết, đánh rơi tiền trên đường D4 thuộc P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Sau khi đi tiếp một đoạn và được người đi đường đuổi theo nhắc nhở, Bảo Trân mới nhận ra số tiền của mình đã bị người ta lượm hết.

Sau khi trích xuất camera từ nhà dân, Bảo Trân đã liên hệ, khóc xin mọi người trả tiền nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu. Riêng người bán hàng gần đó chỉ trả lại 4 triệu.

Bảo Trân cho biết đã liên hệ với phía công an. Ngay trưa đó công an cũng có xuống hiện trường.

Hiện nay, cô đang vô cùng lo lắng, buồn bã, không dám về quê ăn Tết vì số tiền dành dụm trả nợ đã mất sạch.

Bảo Trân tự xem đây là bài học về sự cẩn thận và mong rằng sau khi suy nghĩ, những người lượm tiền trước đó sẽ mang trả về cho cô.

Theo điều 230, Bộ luật Dân sự 2015 liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên quy định có định: Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc đến bạn đọc.