Thực hư chuyện bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân?

Bệnh viện nói bị người say hành hung trước

Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một thanh niên nằm bẹp dưới đất, cùng nhiều tiếng la ó, cho rằng công an và bảo vệ bệnh viện (BV) đánh người nhà bệnh nhân ngất xỉu, khiến cả ngàn lượt chia sẻ. Theo người đăng, ngày 4.2, khi gia đình đưa người dì có triệu chứng tai biến vào Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (BVĐK AG) thì em và anh của người này bị bảo vệ và công an có mặt tại BV đánh.

Ngay khi thấy clip, nhiều cá nhân vào bình luận chỉ trích, lên án hành vi đánh người của lực lượng công an và bảo vệ tại BV này. Tuy nhiên, qua xác minh của PV Thanh Niên , đoạn clip trên chỉ là “phần sau” của câu chuyện. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc BVĐK AG, cho biết khi đó, khu cấp cứu của BV tiếp nhận nữ bệnh nhân là người thân của những người quay clip. Do BV đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nên chỉ cho 1 người thân vào chăm sóc người bệnh; đồng thời quy định người bệnh và người nhà bệnh nhân vào BV phải đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, những người này không chấp hành nên lực lượng bảo vệ của BV can ngăn, không cho vào. BV đã gọi công an phường đến hỗ trợ nhưng người thân của bệnh nhân (thanh niên nằm trong clip) đã xông vào đánh lực lượng bảo vệ.

“BV đã yêu cầu lực lượng viết tường trình cụ thể và nhờ công an vào cuộc xử lý. Sau khi xảy ra sự việc, BV đã khám sức khỏe , chụp CT và làm xét nghiệm đối với người nhà bệnh nhân. Lúc xảy ra sự việc, nồng độ cồn trong máu của người này rất cao. Qua thăm khám, sức khỏe của người này tốt chứ không có gì nguy hiểm”, bà Hạnh nói.

Nam thanh niên nằm bất động trước khu vực cấp cứu BVĐK An Giang được công an thông tin là Dương Sĩ Tân

Công an vào cuộc

Ngày 5.2, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã vào cuộc điều tra vụ gây rối trật tự công cộng , cố ý gây thương tích xảy ra tại đây và báo cáo vụ việc lên trên.

Theo trung tá Hậu, khi ấy cơ quan CSĐT tiếp nhận tin báo vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích tại BVĐK AG. Cụ thể, Đoàn Minh Phúc và Dương Sĩ Tân (cùng 32 tuổi, ngụ P.Đông Xuyên) đưa dì ruột tên L.K.P (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến cấp cứu. Khi chờ nhận bệnh, Phúc làm thủ tục nhập viện, còn Tân cùng điều dưỡng đưa bà P. vào phòng cấp cứu. Tại đây, Đoàn Minh Nghĩa (30 tuổi), nhân viên bảo vệ đi ngang phòng cấp cứu và nói chuyện với một điều dưỡng đang đứng gần Nghĩa. Tân nghĩ Nghĩa đùa giỡn, không tiếp đưa bà P. vào cấp cứu nên chửi Nghĩa, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Lúc này, Trần Minh Thắng (27 tuổi), Quách Hoàng Anh Tuấn (22 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) là bảo vệ BV và đại úy Nguyễn Lương Long, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, trực bảo vệ an ninh trật tự tại BV, đến can ngăn. Đại úy Long yêu cầu và đẩy Tân ra khỏi cửa phòng chờ, đóng cửa lại. Tân chửi thề, xô cửa chạy vào, hành hung Nghĩa.

Sau đó, Nghĩa và Tuấn đánh lại, đạp Tân và Phúc té xuống nền gạch. Tân và Phúc ngồi dậy, chạy ra khỏi cửa phòng chờ. Nghĩa lấy 2 cây gậy cao su, Thắng lấy roi điện đến nơi Tân đứng. Nghĩa cầm gậy cao su đánh 3 cái trúng lưng, đầu của Tân. Thắng dùng roi điện chích vào người Tân, Tân ngã xuống nền xi măng và được đưa vào Khoa Cấp cứu BVĐK AG điều trị.

Tại biên bản về việc xác định thương tích ban đầu do Công an P.Mỹ Phước lập, xác định thương tích của Dương Sĩ Tân bị sưng nề vùng thái dương đỉnh trái nhẹ; vết bầm tím bả vai trái ngang xương sườn số 5 và nồng độ cồn 2,57 g/l, đang theo dõi và điều trị.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu cho biết: “Kết quả kiểm tra, xác minh đã có đủ căn cứ chứng minh đại úy Nguyễn Lương Long chỉ can ngăn, không tham gia đánh nhau. Thương tích của Tân do Nghĩa và Thắng gây ra. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và đưa Dương Sĩ Tân giám định thương tật để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật” và cho biết thêm hình ảnh từ camera tại khu cấp cứu của BV cũng thể hiện sự việc đã nêu.