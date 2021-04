Người Việt giữa ‘bão’ Covid-19 ở Ấn Độ: Hơn một năm 'chưa thấy ánh mặt trời'

“Như vậy thôi tôi cũng đã thấy sợ rồi vì họ là trường hợp nặng, đã đi rồi thì ít khi quay lại về nhà được lắm. Trường hợp nhẹ thì tự chữa ở nhà theo phát đồ đã được công khai chứ giờ đến bệnh viện còn khổ hơn vì không có giường bệnh”, chị thở dài.

Năm ngoái, tầng của chị ở đã có 3 người chết vì Covid-19 , trong vòng 2 tháng trở lại đây tòa nhà cũng có thêm 3 người không qua khỏi, các anh em họ hàng bên gia đình chồng cũng có người nhiễm Covid-19. Chị cho biết, nơi chị ở đã được phun thuốc khử trùng, cách ly theo tầng và khuyến cáo người dân ở trong nhà. Khi bảo vệ đem thực phẩm lên, chị Hiền cũng đợi họ đi mới ra nhận để đảm bảo an toàn.

Tuy tình hình căng thẳng nhưng gia đình chị vẫn lạc quan, rút kinh nghiệm từ đợt dịch năm ngoái để chủ động chuẩn bị đồ dùng, thuốc men, thực phẩm cần thiết. Chị ví nhà mình như “bệnh viện thu nhỏ” vì “cái gì cũng có”, từ thuốc cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, vitamin, máy đo huyết áp, đo nhịp tim… Mỗi tháng, nhà chị cũng dùng gần 20 lít cồn để lau chùi, sát khuẩn các vật dụng trong nhà. Ai đi bên ngoài về đều đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa, khử trùng và tự giặt đồ để giữ an toàn cho cả nhà.

Chị Hiền quan niệm: “Thà mình mua nhiều vậy, tốn mớ tiền nhưng sức khỏe được đảm bảo. May mắn là gia đình tôi đã được tiêm vắc-xin, đợi 20 ngày sau sẽ kiểm tra xem có nhiễm hay không. Hiện tại có vắc-xin nhưng người ta cũng có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, từ đây tới đó chúng tôi cứ sống lạc quan, tranh thủ tận hưởng cuộc sống thôi”.

Chị nói vui, bố chồng chị không thích những thông tin tiêu cực liên quan đến Covid-19, sợ nó làm ảnh hưởng đến tâm lý gia đình nên chỉ cho phép cả nhà xem hoạt hình, không cho nhìn ra cửa sổ thấy những chiếc xe cấp cứu dưới nhà. Tuy nhiên, lâu lâu chị Hiền vẫn “lén” xem tin tức cập nhật tình hình để kịp thời phòng tránh.

“Làm lơ” nhau để bảo vệ nhau

Khác với trường hợp của chị Hiền, một sư cô theo học tại Savitribai Phule Pune University (TP.Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ) cho biết sinh viên ở đây đôi lúc vẫn có thể đi dạo trong khuôn viên trường với nhiều cây xanh mát, đường thoáng, miễn là không ra đường lớn, nơi tập trung đông người.

Hiện tại phần lớn các sinh viên ở trong ký túc xá tách biệt với khu đô thị bên ngoài do trường chuyển sang học online nên khá an toàn. Chỉ còn khoảng 15% nhân viên của trường làm việc trực tiếp, còn lại đều làm online, bên cạnh đó chỉ có nhân viên an ninh, vệ sinh và shipper là ra vào thường xuyên.

Cổng chính của trường Savitribai Phule Pune University ẢNH: NVCC