Người Việt tuy hạnh phúc nhưng nhiều định kiến và 'mê tín'

Điều gì khiến người Việt lo lắng nhất? Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong, đứng đầu trong danh sách các vấn đề khiến người Việt lo lắng nhất là việc làm (24,12% số người được hỏi lựa chọn mục này), tiếp theo là ô nhiễm không khí (17,06%) và tham nhũng (15,69%). Các vấn đề lo lắng tiếp theo lần lượt là: y tế (11,32%), ô nhiễm nguồn nước (8,16%); an toàn vệ sinh thực phẩm (7,28%); giáo dục (6,32%); nhà ở (3,24%); khả năng ứng phó thiên tai (1,4%); biến đổi khí hậu (1,32%); an ninh năng lượng (0,44%); tính minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản trị nhà nước (9,22%); môi trường kinh doanh (0,15%). Qua thứ tự danh mục các vấn đề khiến người Việt lo lắng nhất cho thấy điều mà người Việt bận tâm hàng đầu chính là sức khỏe thông qua việc lựa chọn các mục ô nhiễm không khí, y tế, ô nhiễm nguồn nước, an toàn vệ sinh thực phẩm…