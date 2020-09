Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động hơn 600 tỉ đồng cho Long An

Ngày 12.9, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt các nhà tài trợ vì sự nghiệp phát triển an sinh xã hội năm 2020. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đến dự.

Sau thời gian thực hiện, trong nhiều lĩnh vực, ông Sang đã vận động giúp cho người dân tỉnh Long An trên 612 tỉ đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (ngoài cùng bên phải) tại lễ thành thành một công trình nông thôn ẢNH: B.B

Cụ thể, ông Sang đã vận động xây dựng 204 cầu, 27 cống, đường mới… thay thế cho các loại cầu khỉ, cầu gỗ thô sơ trước kia để cải thiện điều kiện sinh hoạt đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với phương châm “giúp người dân có cần câu để cải thiện đời sống”, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bò giống cho người dân. Tính đến nay, có 8 huyện ở Long An nhận hơn 3.700 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất với tổng trị giá hơn 54 tỉ đồng. Số bò này sinh sản được hơn 500 con bê, có 1.051 con bò đang mang thai giúp cải thiện một phần đời sống của các hộ dân.

UBND tỉnh Long An trao hơn 60 bằng khen cho các đơn vị tài trợ các chương trình an sinh xã hội dành cho bà con tỉnh nhà ẢNH: B.B

Song song đó, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã vận động đóng góp trên 312 tỉ đồng cho công trình xây dựng 16 trường học góp phần cho các trường đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn quốc gia; tài trợ máy lọc nước uống sạch trực tiếp cho các trường học và trạm y tế trên địa bàn H.Tân Trụ với tổng số máy lọc nước uống sạch là 420 máy, tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng…

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định chương trình hỗ trợ của các mạnh thường quân do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ khánh thành công trình giao thông nông thôn biên giới Việt Nam - Campuchia ẢNH: B.B

“Mặc dù tình hình Covid-19 đã khiến cho cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng đã không có nhà tài trợ nào xin rút. Chương trình sẽ còn hoàn thành nhiều hơn nữa các công trình an sinh xã hội, nâng cao đời sống người nghèo, người có công với cách mạng…”, ông Cần khẳng định.