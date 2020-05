Nhà máy nước 41 tỉ đồng xây xong 'đắp chiếu'

Nhà máy nước sạch Quế Phong được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009 với tổng vốn đầu tư hơn 41 tỉ đồng, công suất 1.500 m3/ngày đêm, để cấp nước sạch cho hơn 1.100 hộ dân ở TT.Kim Sơn và vùng phụ cận. Dự án do UBND H.Quế Phong làm chủ đầu tư.

Để gỡ khó, UBND H.Quế Phong làm tờ trình đề nghị cho sử dụng vốn ngân sách thực hiện gói thầu này và được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý. Đến cuối năm 2017, dự án Nhà máy nước sạch Quế Phong hoàn thành và đã đấu nối đến hơn 700 hộ dân sử dụng. Ngày 14.3.2018, UBND H.Quế Phong có công văn gửi UBND tỉnh xin ý kiến về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, quản lý nhà máy nước để đưa nhà máy vào hoạt động.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND H.Quế Phong, cho biết từ đó đến nay UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có phương án vận hành nhà máy, do dự án chưa quyết toán được vì thiếu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình

Anh Thái Văn Thắng (ngụ TT.Kim Sơn) cho biết hằng năm vào mùa nắng, người dân ở đây thường bị thiếu nước do giếng cạn. Để có nước dùng, nhiều gia đình phải đi 1 - 2 km xin hoặc mua nước giếng. Khi nghe nhà máy nước được xây dựng, người dân rất phấn khởi. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, nhà máy chỉ chạy thử, cấp nước nhỏ giọt nên người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Ông Lê Văn Giáp thừa nhận nhu cầu dùng nước sạch của người dân trên địa bàn đang rất cấp thiết, nhất là trong mùa nắng nóng. Theo quy định, nhà máy nước sạch xây bằng nguồn vốn nhà nước, sau khi xây dựng phải đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện khai thác, sản xuất, truyền dẫn, kinh doanh . Huyện đã có rất nhiều văn bản gửi tỉnh nhưng UBND tỉnh Nghệ An mới chỉ cho chủ trương về giá nước, còn cơ chế vận hành thì vẫn chưa có. Tháng 5.2019, UBND H.Quế Phong nộp hồ sơ đến Sở Tài chính tỉnh Nghệ An để thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình. Tuy nhiên, do huyện chưa có kinh phí thẩm tra quyết toán để nộp (hơn 200 triệu đồng) nên việc phê duyệt bị dừng lại. Ngày 4.9.2019, UBND H.Quế Phong tiếp tục có công văn gửi Sở Tài chính tỉnh Nghệ An xin chậm trả khoản phí thẩm tra quyết toán nhưng huyện vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.