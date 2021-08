Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: 'Cô chú anh chị, xin đừng giận mà tội nghiệp tụi con'

Bức ảnh ghi lại cảnh một người trong trang phục bảo hộ màu xanh. Sau lưng là “tấm biển” thông báo được in trên giấy với nội dung: “Tụi con đeo khẩu trang nên nói to giọng chứ không phải la chửi. Cô – chú – anh – chị xin đừng giận mà tội nghiệp tụi con. Tụi con cũng đang cố gắng vì mọi người. An Khê Fighting!!!”.

Bức ảnh này sau đó được nhiều tài khoản Facebook chia sẻ với sự đồng cảm trước nỗi vất vả, áp lực mà lực lượng tuyến đầu đang đối mặt trong những ngày qua. Tài khoản T.Q.T.V đăng hình ảnh này với thông điệp: “Xin hãy nhẹ nhàng với nhau…”.

Trong khi đó, anh Đ.N.B trú tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) khi nhìn thấy bức ảnh này thì bật cười tỏ ra thú vị với nội dung. Anh B. cho rằng đó lời lời nhắn gửi thông minh mà “ai thấy cũng phải mềm lòng”.

Chia sẻ của một nam đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên P.An Khê (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được nhiều người cảm thông ẢNH: N.T.H

“Những ngày qua, trên mạng xuất hiện những thông tin về việc va chạm không đáng có giữa người dân, thậm chí là cả cán bộ với nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 . Với nội dung trong bức ảnh này, tôi nghĩ rằng, một khi người ta hiểu và chia sẻ với nhau về những áp lực, căng thẳng trong dịch bệnh thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, thân ái với nhau hơn”, anh B. nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người chụp bức ảnh là anh Nguyễn Thanh Hiếu (30 tuổi, trú tại tổ 34, P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng). Anh Hiếu cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22.8, khi đến khu vực tổ 34 để được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 (kể từ khi Đà Nẵng phong tỏa toàn TP từ ngày 16.8), anh thấy một nam nhân viên tham gia lấy mẫu đính mẫu “thông báo” này ở sau lưng.

“Thấy nội dung “thông báo” dễ thương, tôi đã chụp lại để chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp. Lấy mẫu xét nghiệm toàn dân vốn dĩ là công việc vất vả và áp lực lại kéo dài trong nhiều ngày qua. Dịch bệnh, người dân phải ở trong nhà nhiều, cũng nảy sinh những bức bí nhất định nhưng không thể vất vả bằng đội ngũ y tế, lực lượng tuyến đầu. Bởi vậy, tôi nghĩ mỗi người dân khi đi lấy mẫu xét nghiệm nên tuân thủ sự hướng dẫn. Còn nhân viên thì có thái độ cởi mở như nhắn gửi trong thông báo thì sẽ hạn chế được những va chạm không đáng có…”, anh Hiếu chia sẻ.