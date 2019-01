Nhậu tất niên sát Tết, ngậm ngùi bị CSGT phạt 17 triệu, giam xe xuyên tết

Khuya 29.1, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận 9, dân quân tự vệ và Cảnh sát trật tự thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (đoạn qua Q.9, TP.HCM).

Vì lượng phương tiện lưu thông qua khu vực rất đông nên khi lái xe đi qua trạm thu phí, CSGT sẽ yêu cầu thổi vào ống thở một hơi dài. Ngay lập tức, kết quả sẽ hiện ra. Nếu lái xe đã uống rượu bia, máy đo sẽ hiện dòng thông báo có cồn màu đỏ. Ngược lại, máy đo sẽ hiện thông báo màu xanh không phát hiện cồn. Những trường hợp này, CSGT sẽ cảm ơn lái xe và mời đi tiếp.

Sau 2 giờ kiểm tra, CSGT đã phát hiện 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Anh N.B.A (người vi phạm) ngập ngừng khi CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau 5 phút anh cũng thổi vào ống thở theo yêu cầu. Kết quả nồng độ cồn của anh A. là 0,895 mg/lít khí thở.

Với mức vi phạm này, CSGT cho biết anh A. sẽ bị phạt 17 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng và bị giam 7 ngày, tức là qua tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

Giọng lè nhè, anh A. chia sẻ: “Nãy giờ tôi không dám ý kiến, chẳng dám cự cãi gì với mấy anh CSGT hết, rõ ràng người ta làm đúng. Mỗi người tửu lượng riêng, người uống 2 chai đã say, người uống 10, 15 chai mới say nên khó nói về vấn đề tôi đã say hay chưa, nhưng luật đưa ra thì chấp nhận”.