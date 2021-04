Nhậu tối qua, tài xế ngỡ ngàng bị CSGT tước bằng 11 tháng vì nồng độ cồn

Sáng 29.4, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Công an P.26 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) và Thanh tra Sở GTVT, nhân viên y tế kiểm tra ma túy, nồng độ cồn với tài xế chở khách ra, vào Bến xe Miền Đông.