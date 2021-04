Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: TP.HCM và Nam bộ dự báo sáng nắng, chiều tối mưa rào

Chiều 28.4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ từ 30.4 - 3.5 này, Nam bộ, TP.HCM sáng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có thể xuất hiện mưa rất to.

Gió Đông Bắc cường độ yếu duy trì đến khoảng ngày 7.5, sau đó đổi hướng và chuyển sang gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ từ ngày 29.4 - 3.5 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 4 - 8.5, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.