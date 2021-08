Nhiều người dân đi xe máy muốn về quê, công an TP.HCM buộc phải nhắc quay về

Ngay từ 6 giờ sáng, một số người đi theo nhóm đã bắt đầu xuất phát, ít phút sau có mặt ở khu vực cửa ngõ, ai nấy đều chất đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy, người mang ba lô, người mang cả quạt điện, nồi cơm điện để về quê.

Chôn chân cả tiếng đồng hồ vì không biết khai báo di biến động dân cư

Theo thượng tá Bình, ngay khi nắm tình hình, PC08 Công an TP.HCM đã tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn ở khu vực cửa ngõ, trung tâm phối hợp cùng các tổ tuần tra lưu động, CSGT TP Thủ Đức, công an phường để tuyên truyền, vận động người dân quay về nơi xuất phát. Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt cũng có mặt trực tiếp tại khu vực Sóng Thần (P.Linh Xuân, TP Thủ Đức) để điều tiết giao thông, khuyên bà con quay đầu về lại nơi xuất phát.

Người dân tập trung đông trước Bến xe Miền Đông mới Ảnh: V.P

"Đa số người dân chấp hành quay đầu về, một số không chấp hành thì CSGT lập biên bản ra đường không có lý do chính đáng. Các trường hợp người dân chạy xe máy về quê thường nói do không có nghề nghiệp nên đã trả phòng trọ để về quê và không chịu quay lại. CSGT hướng dẫn quay về địa phương, liên hệ với công an khu vực hoặc UBND để được hỗ trợ về thực phẩm nhưng các trường hợp này cũng không chịu quay lại. Do đó, CSGT phải kiên quyết lập biên bản, không để tụ tập đông người, không đảm bảo phòng chống dịch", Phó trưởng phòng PC08 thông tin.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân khai báo 'di biến động dân cư' tại nhà

Cũng theo thượng tá Bình, nhiều người định đi xe máy về quê giải thích, do tưởng hôm nay là ngày TP.HCM hết giãn cách xã hội , ngày mai sẽ bước vào đợt thực hiện Chỉ thị mới, tâm lý hoang mang nên quyết định chạy xe máy về quê.

Nhiều lực lượng tuần tra phối hợp khuyên người dân quay lại nơi cư trú Ảnh: V.P

"Các trường hợp này chúng tôi đều giải thích cho người dân hiểu hôm nay vẫn đang giãn cách xã hội theo 1 thị 16 tăng cường, người dân được yêu cầu ai ở đâu ở yên đấy, không tin các thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội ", ông Bình chia sẻ.

Đến 10 giờ, trên các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM đã vắng bóng người đi xe máy định về quê, một số khác được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển vào Bến xe Miền Đông mới để tuyên truyền, vận động quay lại, tránh tập trung gây ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, việc người dân tụ tập đông người, ra đường khi không có lý do chính đáng là vi phạm các quy định về giãn cách xã hội

Thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục được tăng cường, siết chặt kiểm soát ở các chốt, tuần tra liên tục để kịp thời phát hiện, xử lý khi có sự cố giao thông xảy ra. "Người dân nên chấp hành theo tinh thần ai ở đâu thì ở yên đấy để phòng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chung tay cùng TP dập dịch", thượng tá Bình nhấn mạnh.