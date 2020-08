Nhóm người lạ ngang nhiên chiếm nhà đất của dân ở Bình Chánh

Mua nhà đất hợp pháp nhưng “giang hồ”… vào ở

Ngày 17.8, bà Tạ Thị Kim Oanh (42 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) gửi đơn đến Báo Thanh Niên, cùng các cơ quan chức năng khác để kêu cứu vì nhà bà bị một nhóm người ngang nhiên chiếm ở trái phép

Ông B.P.G nói gì ?

Ngày 21.8, PV Thanh Niên liên lạc với ông B.P.G qua điện thoại, ông nói đang ở quê (Bến Tre), đồng thời cho biết Công an xã Tân Quý Tây đã mời ông lên làm việc và ông đã viết giấy cam kết trả lại đất, nhà cho bà Oanh. “Còn một số tài sản trên khu đất, tôi chưa bán được nên không thể dọn đi liền. Chứ đất người ta, tôi ở đó làm gì (!?). Tôi về quê nên nói mấy đứa em qua ở, coi nhà. Còn đâu phải xăm trổ là… “giang hồ”? Tụi nó làm bốc xếp ở chợ Bình Điền (Q.8) thôi”, ông G. nói thêm.

Bà Oanh cho biết tháng 6.2018, bà mua nhà và đất ở ấp 1, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh (TP.HCM) của ông Lê Văn Thắng (60 tuổi, quê Bến Tre). Lúc mua nhà và đất (có chủ quyền và đã sang tên đổi chủ cho bà Oanh), ông B.P.G (quê Bến Tre) là người môi giới kiêm ký làm chứng trong biên bản bàn giao nhà và đất giữa hai bên.

Lúc này, ông G. đề nghị bà Oanh cho thuê lại căn nhà này, sau 3 tháng sẽ dọn đi. Bà Oanh nói “để suy nghĩ lại và trả lời sau”. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, bà Oanh ghé vào nhà thì phát hiện ông G. đang ở trong nhà. Bà Oanh đề nghị trong vòng 3 tháng, G. phải dọn đi, trả lại nhà cho bà.

Đến tháng 7.2020, ông Đinh Xuân Trường (anh rể của bà Oanh) được bà Oanh ủy quyền, đến căn nhà trên để dọn dẹp mặt bằng, xây dựng nhà mới. Đáng chú ý, thời điểm này ông G. không còn ở trong nhà, thay vào đó là cả chục người đàn ông xăm trổ đang cư ngụ bất hợp pháp bên trong. Bà Oanh liên lạc với ông G. để hỏi ngọn ngành nhưng không được.

“Phát hiện sự việc, tôi tá hỏa và dò hỏi hàng xóm thì được họ kể một nhóm “giang hồ” đang ở trái phép tại nhà của tôi, đe dọa đến sự bình yên của khu dân cư, ai nấy đều lo sợ”, bà Oanh bức xúc.

Chị D.T.D (30 tuổi, quê Vĩnh Long) thừa nhận cả nhóm gồm 7 người đang ở trái phép trong nhà bà Oanh

Khổ chủ chờ đến bao giờ ?

Ngày 19.8, PV Thanh Niên cùng người nhà bà Oanh đến căn nhà trên. Lúc này, trong nhà có 1 phụ nữ, 5 người đàn ông đang nằm ngủ. Chị D.T.D (30 tuổi, quê Vĩnh Long) nói mình là cháu của ông B.P.G. Ông G. hiện về quê sinh sống và… giao nhà cho chị D. trông coi khoảng 6 tháng nay. Chị D. cũng thừa nhận cả nhóm đang ở bất hợp pháp tại nhà bà Oanh.

Trưa 19.8, làm việc với người nhà bà Oanh, cán bộ trực ban Công an xã Tân Quý Tây đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, rồi sẽ chuyển lên Ban chỉ huy công an xã tiếp nhận, xử lý. Trong khi đó, một cán bộ Công an xã Tân Quý Tây thừa nhận căn nhà của bà Oanh lâu nay có nhiều thành phần bất hảo trú ngụ. Thời điểm tết vừa rồi, tại căn nhà trên, hơn 20 đối tượng xảy ra xô xát, khiến 1 người bị chém đứt gân tay. Công an xã sau đó đến hiện trường, thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ việc. Một lãnh đạo Công an xã Tân Quý Tây cho biết đơn vị không đăng ký tạm trú cho những người sống trong nhà bà Oanh; đồng thời đơn vị từng kiểm tra, phạt hành chính những người này liên quan đến vấn đề tạm trú.

Chiều 19.8, PV Thanh Niên đến UBND xã Tân Quý Tây liên hệ nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan đến sự việc trên, thì được cán bộ xã yêu cầu viết lại câu hỏi, UBND xã sẽ phản hồi sau. Ngày 22.8, PV liên hệ với Công an xã Tân Quý Tây, được cán bộ trực ban cho biết đơn vị đã tiếp nhận, chuyển hồ sơ vụ việc cho cán bộ công an phụ trách ấp 1 (xã Tân Quý Tây) trực tiếp xử lý.

Ngày 25.8, PV Thanh Niên đến Công an H.Bình Chánh liên hệ, làm rõ việc xử lý, chấn chỉnh liên quan đến vấn đề đăng ký tạm trú, tình trạng mất an ninh trật tự của nhóm người đang ở nhà bà Oanh thì được một cán bộ Công an H.Bình Chánh đề nghị ghi lại câu hỏi, hẹn đến ngày 28.8 đơn vị sẽ có phản hồi. “Đơn phản ánh cũng mới gửi cho Công an xã Tân Quý Tây nên phải đợi chúng tôi kiểm tra, xem xét lại, sau đó sẽ có phản hồi”, cán bộ này nói.