Những 'chiến binh' Quảng Bình trong bão lũ: Khắc phục sự cố, cứu dân kịp thời

Chứng kiến cảnh những công nhân ngành điện lực ở Quảng Bình miệt mài làm việc, sửa chữa hư hỏng để sớm cung cấp điện trở lại cho vùng bị thiệt hại bởi thiên tai khiến ai nấy rưng rưng.

Từ ngày 7.10, khi trời đổ mưa dữ dội, nước sông suối bắt đầu dâng lên với nguy cơ ngập lụt, chia cắt, PC Quảng Bình đã triển khai ngay các công tác nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và lưới điện, đồng thời cấp điện trở lại nhanh nhất khi bị sự cố. Mấy ngày sau đó, mưa như trút, lũ lên rất nhanh, nhiều xã bị cô lập, nhiều trạm biến áp ngập sâu trong nước. Thời điểm mất điện nhiều nhất là 28.856 khách hàng.

Khi nước lũ vừa rút, mặc dù còn ngập nhiều nơi nhưng PC Quảng Bình đã triển khai ngay các đội hình, tỏa đi các hướng khảo sát, đánh giá và tổ chức khắc phục.

Tại xã biên giới Trường Sơn (H.Quảng Ninh), do ngập sâu và đường lên bị sạt lở chia cắt, cây gãy đổ vào đường dây tại vị trí 359 đến 360 xuất tuyến 472 Trạm cắt Nông trường Việt Trung gây đứt dây khiến gần 900 khách hàng xã miền núi này mất điện. Sáng ngày 8.10, Điện lực Đồng Hới đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện lao ra hiện trường.

Những ngày đầu tháng 10, mưa lũ diễn biến phức tạp nên PC Quảng Bình yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, tăng cường lực lượng tại các vị trí trực và các trạm biến áp trung gian, trạm cắt để sẵn sàng xử lý, khắc phục sự cố, khôi phục lại lưới ngay sau khi nước rút để cấp điện cho khách hàng.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc PC Quảng Bình cho biết: Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó, công ty tập trung lực lượng ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng của tỉnh, trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn; các bệnh viện, trung tâm y tế; các trạm bơm, xử lý nước sinh hoạt… Với sự chuẩn bị và đồng loạt triển khai khôi phục cấp điện, đến chiều 21.10, điện được trở lại cho toàn bộ phụ tải quan trọng và khu vực trung tâm ở các địa bàn.

Một trong những sự cố lớn là lở núi ở khu vực Cha Lo (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa) đã làm hư hỏng hệ thống điện nghiêm trọng; làm gián đoạn cấp điện cho một số phụ tải trên địa bàn xã Dân Hóa và toàn bộ khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo từ ngày 19.10. Do QL 12A “độc đạo” bị chia cắt, việc triển khai phương án khắc phục lưới điện phụ thuộc thời gian sửa chữa đường và phải triển khai đồng bộ nhiều phương án.

Đến ngày 7.11, khi đường thông, Điện lực Minh Hóa và PC Quảng Bình đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung thi công không kể ngày đêm. Sau gần 2 ngày nỗ lực làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn về địa hình và thời tiết , chiều ngày 9.11, toàn bộ phụ tải bị cô lập trong thời gian qua đã được cấp điện trở lại ổn định và an toàn.

Vì nhiệm vụ, rất nhiều công nhân điện đã không thể về nhà . Dù bản thân gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng họ đã gác lại việc riêng để toàn tâm, toàn lực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn điện cho nhân dân.

Người dân thôn Đại Phong (xã Phong Thủy, H.Lệ Thủy) khó có thể quên những “chú thợ điện” bởi khi đi kiểm tra lưới điện bằng thuyền, 4 công nhân của Điện lực Lệ Thủy đã kịp thời cứu 1 cụ bà và 1 cháu nhỏ thoát khỏi vòng vây nước lũ đang dâng cao.

Nhờ những nhu yếu phẩm do công nhân điện lực chuyển đến từ các đoàn cứu trợ, mà người dân có cái ăn trong những ngày bị mưa lũ vùi dập Ảnh: Hương Nguyên

Anh Võ Văn Tuân, một trong những người trực tiếp cứu hộ, kể lại, lúc đó mưa to, nước lên nhanh, 4 anh trong tổ thực hiện kiểm tra đường dây lưới điện, cắt điện, đảm bảo cấp điện an toàn trong mưa lũ. Khi đang thực hiện công việc thì nghe tiếng kêu cứu của bà cụ , sau đó anh em mỗi người một việc thực hiện cõng cụ và cháu lên thuyền đưa đến nơi an toàn.