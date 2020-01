Những tấm lòng vàng

Trần Thế Long (14/14 đường Bầu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 3.000.000 đồng; chú Hùng (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; gia đình cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Vũ Thị Ngọc Thủy (Mỹ): 1.500.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Tommy (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Kim Ngọc (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Ô Thị Yến Ngọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Phan Thị Ngọc Anh (141 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên): 2.000.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Huỳnh Bá Long (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 300.000 đồng; Nguyệt Nga, Nguyệt Anh, Ngọc Diễm, Hữu Đạt (Q.Bình Thạnh , Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Đức Lợi, Lê Thị Lệ (TP.Đà Nẵng); Hoàng Văn Tính, Trần Thị Cẩm Hồng, Hoàng Thị Luân (Q.4, TP.HCM): 900.000 đồng; Hoàng Văn Thiện, Lê Thị Nhi, Hoàng Văn An, Hoàng Văn Anh Tuấn, Hoàng Thị Kim Ngân (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 850.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Van Hung: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Vo Thi Hoa: 500.000 đồng; Kieu Thanh Ly: 5.000.000 đồng; Pham The Quang: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Hai Duc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Tran Nguyen Ha Doan: 500.000 đồng; Nguyen Van Trinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 200.000 đồng; Cong ty Lang Phong: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Thi Lan Anh: 1.000.000 đồng; Tran Thi Y Nhi: 1.000.000 đồng; Ngo Kim Hao: 200.000 đồng; Ly Thi Thanh Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Le Quoc Khanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tang Le My Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Hong Quan: 200.000 đồng; Tram Bao Tan: 200.000 đồng; Huynh Thanh Tung: 300.000 đồng; Truong Thi Nghia: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Nguyet: 500.000 đồng; Tran Duc Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 70.000 đồng; Tran Le Trang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hai Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 200.000 đồng; Hoang Thanh Ha: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 400.000 đồng; Bui Thi Thu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 2.000.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Trieu: 300.000 đồng; Pham Van Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Nghia, Hanh Ngoc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ho Thi My Hanh: 500.000 đồng; Truong Thi Huyen My: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duy Tan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 400.000 đồng; Vo Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Son: 100.000 đồng; Truong Thi Le Khanh: 10.000.000 đồng; Hoang Lan Huong: 2.000.000 đồng; Vo Thi Lan Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hai (giao vien Truong Le Hong Phong): 400.000 đồng; Do Thi Ngoc Mong: 300.000 đồng; Truong Thi Thanh Thuy: 1.500.000 đồng; Ngo Thi Thanh Tam: 300.000 đồng; Sam Quang Phuc: 500.000 đồng; Tran Thi Kim Lien: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Tan Ha: 1.000.000 đồng; chua Phuoc Thanh (P.13, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phan Thi My Dung: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Minh: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hong: 400.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Le Hoang Yen Thu: 300.000 đồng; Le Thi Ngoc Ha: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; Ta Thi Van (Vung Tau, tinh Ba Ria -Vung Tau): 300.000 đồng; Do Ngoc Duyen: 120.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Gia Chieu: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Sơn Minh Hiệp - Đồng Nai (nhân vật được đề cập trong bài viết Chồng gặp nạn, cả gia đình lâm cảnh khốn cùng, trên Thanh Niên ngày 21.9.2019):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Ngô Thanh Thùy (ấp Tân Nam, X.Tân Phú, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 350.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 250.000 đồng; Ngọc Chấn (29/40 Đoàn Thị Điểm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 10.000.000 đồng; Bảo Ngọc và Bảo Nhi (Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đặng Hoàng Quân (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Đăng (Q.3, TP.HCM): 600.000 đồng; Hồng Ngọc Hải (101 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Huỳnh Bá Long (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Trần Thế Long (14/14 đường Bầu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.