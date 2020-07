Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Nguyen Van Hung (DHGT VT): 1.000.000 đồng; Nguyen Tien Toan: 200.000 đồng; Tran Bao Khanh (P.25, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Huynh Tan Thanh: 2.000.000 đồng; Tran Kim Truong: 500.000 đồng; Dinh Thi Hue: 300.000 đồng; To Thi Tuyet Trang: 200.000 đồng; Nguyen Kim Linh: 300.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Quan Hue Nghi: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Truc Quynh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Nhu Tien: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Chanh Tu: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hoa: 500.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Nguyet: 1.000.000 đồng; ba Xuan (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Co Vo Kim Anh: 4.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Dang Hieu De: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Moc Hieu Nghia: 1.000.000 đồng; Pham Thi Bich Lien: 1.000.000 đồng; huu tri: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Hung Phuong: 1.000.000 đồng; Co Thuy: 1.000.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; Tran Trong Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Lê Đăng Khoa (106/25 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 250.000 đồng; Anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Trương Thị Phong (Điện Biên Phủ, P.25, Q,Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận,TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đá (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Cao Thị Hảo (239 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; người cao tuổi (P.13, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; nhóm phật tử chùa Quảng Hương (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; gia đình cô Sáu và Thanh Bình (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Thế Long (14/14 đường Bầu Bàng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Nghĩa (261/6 Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Phương Anh (Thư viện TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Mỹ (Q.10, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; cụ bà Phạm Thị Qui (Q.10, TP.HCM): 600.000 đồng; Lê Thị Luyện (11 Duy Tân, tỉnh Bình Định): 200.000 đồng; chị Đoàn Vũ (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; anh Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc (P.Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bảo Huy (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 250.000 đồng; Lê Sĩ Trúc (Q.7, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Minh Hường (Cali, U.S.A): 300.000 đồng; gia đình Trần Văn Thìn (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Tăng Hường (322/9 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hòa (629/40 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; Xuân Duy (109/35, Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Huỳnh Hải Lê (377/25 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM): 100.000 đồng; Quốc Vương (109/35 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; chú Lê Văn Quyền (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; bác Trần Phương Chi (2 Hoàng Văn Thụ, TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Tran Van Truyen: 2.000.000 đồng; Dang Vu Thuy Quynh: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Tan Son: 2.000.000 đồng; Huynh Tu Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung (ÐH GTVT): 1.000.000 đồng; To Thi Tuyet Trang: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phung Van Khoi: 500.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuoc Truyen: 500.000 đồng; Hoang Minh Ngan: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 200.000 đồng; Tran Van Dung: 500.000 đồng; Hong Nhung Kim Ngan: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 3.000.000 đồng; Le Thi Hong Van: 200.000 đồng; Pham Thi Thuy Linh: 10.000.000 đồng; Tu Thi Trang: 500.000 đồng; Hua Xuan Thinh: 300.000 đồng; (còn tiếp)