Những tấm lòng vàng

bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Tran Thi Thu Hang: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; Nguyen Chien Huu: 300.000 đồng; Pham Thi Anh Nguyet: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; Tran Phuong Nga: 1.000.000 đồng; Tran Phuong Ha: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 150.000 đồng; Nguyen Thi Huynh: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Huynh Dac Hai: 164.295 đồng; Tham Chien Dinh: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Tran Bao Nhi: 500.000 đồng; Cong ty Duy Loi: 50.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Phan Thi Yen Phuong: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Pham Quoc Thong: 200.000 đồng; Tran Thi Ngoc Mai: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Dung: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Ngo Pham Thanh Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Thuong: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Tran Le Ngoc Yen: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Tu Anh: 150.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Ngo Anh Dao: 200.000 đồng; Ca si Nguyen Tran Trung Quan: 3.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Huynh Cong Minh Hung: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; Do Thi Nam: 500.000 đồng; Nguyen Kim Tuyet: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Le Kim Oanh (Q.Tan Binh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Le Anh Duy: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Bui Nam Trung: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hiep: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuong Chi: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; LS Le Trung Phat: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Phan Thi Thao My: 50.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.