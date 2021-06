Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Chi Kim: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Do Thi Van Anh: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Phuong: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Pham Thi Thuy Trang: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Luu Ly My Linh: 600.000 đồng; bạn đọc: 10.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Luong Thi Tiep: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nguyen Vu Toan: 3.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nguyen Duc Chanh: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Kim Oanh: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Luong Thi Xuan Dao: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Ha Son Hai: 200.000 đồng; Tran Lam: 300.000 đồng; Tran Le Trang: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Le Thi Ngoc Ha: 500.000 đồng; Pham Ngoc Thuy: 2.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Bao Thanh Nien (VP Dong Nam bo) : 5.200.000 đồng; Tran Truong Son: 200.000 đồng; Le Thi Huong Nhi: 500.000 đồng; Le Minh Nhan: 200.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 200.000 đồng; Cu Thi Mien: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; Nguyen Khanh Linh: 5.000.000 đồng; Le Quoc An: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nghiem Xuan Binh: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Loc: 1.000.000 đồng; Hap Thi Nien: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Minh: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Ngo Thi Diem My: 500.000 đồng; Dinh Thi Quynh Hoa: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 500.000 đồng; Nguyen Van Liem: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nga: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Vu Thi Minh Thuong: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Le Phuong My: 3.000.000 đồng; Ngo Dinh Phung Yen: 1.000.000 đồng; Nguyen Manh Tuan: 200.000 đồng; Phan Ngoc Kim Tram: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Le Thi Thuy Tien: 500.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 150.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan Anh: 100.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; Mr Tao (Thanh KM): 1.000.000 đồng; Mr Son Nguyen (Thanh KM): 2.000.000 đồng; Mr Dai Koko (Thanh KM): 5.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Huynh Thuy Vi: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Le Hoang Nghia: 500.000 đồng; Buu Pham: 200.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Le Huynh Ngoc Han: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 250.000 đồng; Huynh Nguyen Mai Thao: 200.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Huynh Phi Vu: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Luong Thanh Van: 200.000 đồng; Thai Van Trong: 300.000 đồng; Tran Thuy Ngan: 100.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Chi: 400.000 đồng; Vo Van Hoang: 1.000.000 đồng; Vu Minh Hien: 500.000 đồng;

Trao tiền bạn đọc cho những hoàn cảnh khó khăn Ảnh: THIÊN ÂN

Chiều 25.6, PV Báo Thanh Niên phối hợp UBND P.Ngô Mây (TP.Kon Tum, Kon Tum) ngày 26.6 trao 30,6 triệu đồng do bạn đọc đóng góp giúp gia đình bà Y Lý (61 tuổi, ngụ thôn Plei Trum, P.Ngô Mây), nhân vật trong bài Gia cảnh túng quẫn của 2 cháu bé mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 5.5 (ảnh). Đây là đợt trao thứ 2, đợt 1 đã trao ngày 25.5 với số tiền 36,4 triệu đồng.Trước đó, sáng 25.6, đại diện Báo Thanh Niên và UBND P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã đến thăm hỏi và trao 70.198.900 đồng (đợt 1) giúp cụ Đỗ Thị Cẩm Vân (86 tuổi, tạm trú P.Cái Khế), nhân vật trong bài Cụ bà 86 tuổi bán vé số nuôi con trai bị tâm thần, đăng trên Thanh Niên ngày 25.5. “Tôi rất vui mừng khi được sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Thanh Niên . Số tiền này giúp tôi có thể lo cho trai mình. Tôi vô cùng cảm ơn quý bạn đọc của báo”, cụ Vân nói.Chiều 25.6, PV Thanh Niên đã trao 71.004.500 đồng cho anh Lê Anh Hùng (41 tuổi, ngụ thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), người đã ròng rã nuôi vợ mắc căn bệnh hiếm gần 2 năm qua tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vợ anh Hùng là chị Lê Thị Thanh Liêm, 36 tuổi, nhân vật trong bài Trắng tay nuôi vợ mắc bệnh hiếm, đăng trên Thanh Niên ngày 1.6.2021. “Có số tiền này rồi, tôi có thể yên tâm lo cho vợ chữa bệnh lâu dài. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý ân nhân, bạn đọc Báo Thanh Niên đã kịp thời giúp vợ chồng tôi trong lúc ngặt nghèo này”, anh Lê Anh Hùng chia sẻ. Dịp này, PV Thanh Niên cũng đã trao 17.200.000 đồng (đợt 2) cho ông Lê Công Cường, mắc bệnh tiểu đường, nhân vật trong bài Xót thương cô bé khuyết tật chăm cha bệnh nặng, đăng trên Thanh Niên ngày 23.1.2021. Bùi Ngọc Long - Đức Nhật - Duy Tân