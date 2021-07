Những tấm lòng vàng

Chị Đặng Nguyễn Quỳnh Nhi (43 Lê Văn Long): 200.000 đồng; Bảo Huy (TP. Đà Nẵng ): 200.000 đồng; Mai Thùy Ngân (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai): 500.000 đồng; chú Hòa (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 1.000.000 đồng; Đỗ Thị Ngọc Mai (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P. Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 200.000 đồng; chị Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Thị Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP. Buôn Ma Thuột): 400.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Tran Xuan Phuc: 100.000 đồng; Pham Thi Thu Hong: 250.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 630.000 đồng; Tran Dinh Phong: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Vinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Anh: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Tran Thi Tien Thanh: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy Giang: 2.000.000 đồng; Le Thi Kim Hong: 10.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; Pham Le Hoang: 200.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Chi Phuc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Dang Thu Loan: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Huynh Chau: 3.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuong Vy: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Dung: 3.500.000 đồng; Tran Thi Thuy Giang: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hoa: 600.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Tran The Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 300.000 đồng; Luong Thi Tien Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Huu Quoc La: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 1.000.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 600.000 đồng; Nguyen Thanh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huyen Ton Nu Minh Bau: 200.000 đồng; Dinh Van Nham: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 500.000 đồng; Ton Truong Son: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 2.000.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc (Q.Tan Binh, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thanh Vu: 200.000 đồng; Vu Thi Huyen Trang: 1.000.000 đồng; Vo Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 30.968 đồng; ong ba Tam Hoan: 500.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Thanh H.N.D: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Ngoc Tan: 10.000.000 đồng; Lam Thi Ngoc Minh (58A Le Van Tam, P.1, TP.Vinh Long, tinh Vinh Long): 300.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Quoc Huy: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai Van Thinh: 10.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Minh Hoang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; nha sach Hong An: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ong Khoan: 300.000 đồng; Nguyen Di My: 1.500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Quang Dung: 400.000 đồng; Ta Thi Van (TP.Vung Tau, tinh Ba Ria-Vung Tau): 300.000 đồng; Co Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Tu: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Trương Thị Phong (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thị Thùy Trang (P.8, Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 250.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Anh Tuấn (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Hồ Thị Nguyên (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Vương Thị Nghiêm (đường số 4, cư xá Đô Thành, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Hường (Cali, U.S.A): 300.000 đồng; Dung, Hằng (358/3/3 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Anh Tuấn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 200.000 đồng; Thùy Dung, Nhật Nguyên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên: 300.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (đường số 16, KCN Phú Mỹ 1, P.Phú Mỹ, T.X Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Thị Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột): 400.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong: 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trinh Thi Thang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Lanh: 1.000.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Chi: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Lan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tu Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nghiem Thi Kim Nhung: 200.000 đồng; nha sach Hong An: 500.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Thao: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trinh Hoang Ngoc Ha: 2.000.000 đồng; Nguyen The Thien: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.000.000 đồng; Hua Thi Cuc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ai Loan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Huu Thuan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; co Thuy: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Hữu Chính - Sóc Trăng (nhân vật được đề cập trong bài viết Bé 9 tuổi chăn vịt kiếm tiền phụ cha mẹ - Lúc thập tử vẫn quay lại cứu mẹ; trên Thanh Niên Online ngày 4.12.2020):

Bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chị Hoàng Tăng Thắm (TP.Đà Nẵng): 500.000 đồng; chị Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hồng Ân (Antoni, France): 1.000.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Trần Huy Bình (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Le Thi Thuy Tien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thu Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Tri Nam Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Lich (Anna): 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Kim Luyen: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Cô Xuân (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Hồ Thị Nguyên (Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Hường (Cali, U.S.A): 200.000 đồng; Phạm Thị Tư (ấp 5, đường số 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (chung cư Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; (còn tiếp)

