Những tấm lòng vàng

Giúp anh Cao Văn Thế - Đồng Nai (nhân vật được đề cập trong bài viết Mong phép màu đến với chồng nằm liệt vì tai nạn trên Thanh Niên ngày 18.10.2017 - tiếp theo):

Trao tiền bạn đọc giúp "cô bé lớp 6 hai lần bị bỏ rơi" Ngày 22.12, đại diện Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung đã trao 32,6 triệu đồng (ảnh), số tiền bạn đọc giúp đỡ (đợt 1) cho em Nguyễn Thị Ngọc Quyên (13 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), nhân vật trong bài viết Cô bé lớp 6 hai lần bị bỏ rơi đăng ngày 12.12. Ngày 22.12, đại diện Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung đã trao 32,6 triệu đồng (ảnh), số tiền bạn đọc giúp đỡ (đợt 1) cho em Nguyễn Thị Ngọc Quyên (13 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), nhân vật trong bài viết Cô bé lớp 6 hai lần bị bỏ rơi đăng ngày 12.12. Quyên cho biết ngoài số tiền hỗ trợ nói trên, em còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều người sau khi đọc thông tin từ bài viết, với số tiền hơn 16,5 triệu đồng. Đặc biệt, tại Báo Thanh Niên cũng tiếp nhận nhiều cuộc gọi và thư của bạn đọc, bày tỏ lòng hảo tâm, muốn xin nhận Quyên làm con nuôi. Hiện tại Quyên được gia đình bạn học cùng lớp là Bảo Châu cưu mang và chăm sóc rất tốt. “Ba mẹ Bảo Châu cũng thương yêu chăm sóc như con nên cháu muốn được ở cùng bạn học, dù hoàn cảnh có khó khăn. Ba mẹ nuôi nói nếu cháu muốn ở lại, ba mẹ sẽ nuôi và chăm như Bảo Châu, nhà mình có gì ăn nấy”, Ngọc Quyên tâm sự. Hiện tại, vết thương ở chân của Ngọc Quyên đã dần bình phục, chừng hơn tháng nữa là có thể tháo vít và đi lại bình thường. An Dy

Ban CTBĐ