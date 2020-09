“Có tôn mới, mái nhà chúng tôi sẽ đàng hoàng hơn”

Sau cơn bão số 5, nhiều vùng quê Quảng Trị bị thiệt hại nặng, với hơn 1.000 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Lúc này nếu hỏi người dân vùng bão cần gì, họ sẽ trả lời ngay là tôn, chứ không phải tiền hay các nhu yếu phẩm khác. Hiểu được tâm tư đó, Báo Thanh Niên đã đứng ra vận động và rất nhanh chóng Công ty CP Tôn Đông Á lập tức đáp lời. Một tỉ đồng (quy ra tôn) là số tiền mà Tôn Đông Á đồng hành cùng Thanh Niên để hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão tại Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị.

Tại Quảng Trị, có 54 hộ dân thuộc 2 huyện Triệu Phong và Cam Lộ được nhận mỗi hộ 60 m2 tôn. Chỉ trong 1 tuần, với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị, việc lên danh sách các hộ dân, về tận nhà đo đạc diện tích mái... đã được hoàn thành. Và hôm qua 27.9, buổi lễ trao tôn lợp nhà đã diễn ra ấm áp.

Tuy là ngày chủ nhật, nhưng trụ sở Công an H.Triệu Phong rộn ràng hơn mọi ngày. 24 hộ dân đến từ nhiều xã, thị trấn đã có mặt ở đây từ sớm chờ nhận tôn. Trong khi đó, Công an H.Cam Lộ thậm chí đã thuê hẳn 1 chiếc xe khách chở 30 hộ dân có tên trong danh sách nhận tôn xuống Công an H.Triệu Phong để tham gia buổi lễ.

“Bão tan, chúng tôi không thể ngồi đợi hỗ trợ nên chắp vá, lượm lặt mấy tấm tôn cũ để lợp tạm mái nhà và vào ở. Nhưng nay có tôn mới của Đông Á, chúng tôi sẽ có một mái nhà đàng hoàng hơn”, ông Lê Văn Trong (60 tuổi, trú xã Thanh An, H.Cam Lộ) bộc bạch.

Những tấm tôn nghĩa tình về với người dân Quảng Trị sau cơn bão số 5

“Chịu khó một tí để giúp dân”

Khác với việc tặng tiền hoặc các hiện vật khác, việc tặng tôn không hề đơn giản. Để làm việc này, đội ngũ thực hiện phải trải qua chuỗi công việc lớn nhỏ. Từ lựa chọn đối tượng được hỗ trợ, đến đo đạc, cắt cán, vận chuyển... đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị tài trợ ( Tôn Đông Á ), đại lý tôn Phước Dũng (đại lý cấp 1 của tôn Đông Á tại Quảng Trị), đơn vị kết nối (Báo Thanh Niên, Công an tỉnh Quảng Trị) và người dân. May mắn là mọi việc đã diễn ra hết sức suôn sẻ, với câu cửa miệng của mọi người là “chịu khó một tí để giúp dân”!

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, chia sẻ ngoài nhiệm vụ phục vụ bạn đọc trên mặt báo, Thanh Niên luôn coi hoạt động sau mặt báo là sứ mệnh, đặc biệt là công tác từ thiện - xã hội. “Chương trình tặng tôn lần này một lần nữa đã cho những người làm Báo Thanh Niên cơ hội đứng ra kết nối giữa nhà tài trợ, địa phương và người dân để lan tỏa tình yêu thương trong hoạn nạn”, ông Tú nói. Trong khi đó, là một người con của quê hương miền Trung, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á, đã hết sức xúc động khi đứng lên nói vài lời với bà con nơi cơn bão số 5 đi qua. Bà Quỳnh hy vọng phần quà của Tôn Đông Á sẽ làm xanh lại mái nhà của bà con, nơi không chỉ là chốn đi về, mà còn là tổ ấm bình yên của mỗi người. Thay mặt bà con, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã gửi lời cảm ơn và tâm sự rằng, thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng nếu nó xảy ra, ông rất hy vọng những đơn vị như Công ty CP Tôn Đông Á, Báo Thanh Niên đến với Quảng Trị, mảnh đất vốn lắm khó khăn và còn nhiều phận người cần giúp đỡ.