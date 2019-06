Nóng mạng xã hội: Chat với... nữ sinh Lào Cai nhận học bổng 10 Đại học Mỹ, Nhật

Hai nữ sinh của trường THPT chuyên Lào Cai giành được tổng cộng 16 học bổng của Mỹ và Nhật. Cả hai nữ sinh đều có dáng người nhỏ bé nhưng thành tích học tập lại không hề nhỏ chút nào.

Đó là em Ninh Quỳnh Anh (học bổng 9 trường ở Mỹ và 1 trường Nhật) và em Phan Ngọc Quỳnh (học bổng 6 trường Mỹ) . Thanh Niên đã chat nhanh với Ninh Quỳnh Anh trong chiều hôm qua.

*Chào Quỳnh Anh, với 10 học bổng này, em sẽ lựa chọn thế nào?

Em xin chào độc giả Báo Thanh Niên. Em quyết định sẽ theo học Trường Đại học Fulbright tại Việt Nam. Ở đây em được học bổng 90% tiền học phí và chi phí ăn ở trong 4 năm. Ngay từ những năm cấp 2, em đã đặt mục tiêu đi du học nên em rất tiếc khi không thể chọn các trường tại Mỹ vì dù các phần học bổng có giá trị cao hay toàn phần, nhưng tính ra chi phí ăn uống, sinh hoạt bên đó khoảng hơn 100 triệu/năm.

Em không muốn đặt áp lực tài chính lên vai bố mẹ. Bố mẹ em đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, có cộng cả năm lương của bố mẹ lại cũng không đủ để em có thể đi ra nước ngoài học.

Quỳnh Anh và Ngọc Quỳnh (áo trắng) là đôi bạn thân học cùng lớp

*Một nữ sinh miền núi, em làm gì để thực hiện ước mơ du học?

Để bộ hồ sơ của mình ấn tượng, ngay từ khi vào cấp 3 em đã tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Thời điểm đó, em chưa xác định được đam mê hay ngành học mình muốn theo đuổi. Nhưng khi tham gia các hoạt động, em thấy mình phù hợp với tổ chức hoạt động, thích nghi với làm việc nhóm. Em nhận ra mình có khả năng xây dựng các chương trình, hoạt động lớn. Nhìn vào hồ sơ, các trường cũng thấy được em đã trưởng thành thế nào qua các hoạt động ngoại khóa.

Khi gặp từ mới em viết ra quyển sổ, rồi mở ra liên tục, đều đặn để học thuộc từ mới. Sau 1 tuần thỉnh thoảng em mở ra để ôn lại. Đợt học ôn thi học sinh giỏi quốc gia em học rất nhiều từ và kiến thức nâng cao nên việc nhập từ vào đầu tăng dần. Từ đó em thấy tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình. Lên đến cấp 3 em bắt đầu rèn luyện tiếng Anh hằng ngày.

*“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, ngoài giờ học em làm gì?

Em không thích ra ngoài chơi mà thích dành thời gian một mình nên những lúc không học bài thì em nghe nhạc, đọc sách. Đọc sách vừa giúp em có thêm kiến thức, tìm tòi những thứ em chưa biết mà cũng có một cảm giác rất thoải mái và thú vị. Hoặc có lúc em phụ bố mẹ làm việc nhà, dạy cậu em 5 tuổi học chữ cũng rất vui.

*Mạng xã hội nói em chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Em thấy thế nào?

Em cũng hay bị bố so sánh em với “con nhà người ta” lắm. Mà bố không so sánh em với các bạn học cao siêu mà hay so sánh với các bạn hàng xóm. Lúc nào bố cũng bảo sao con nhà người ta được đi chơi thoải mái, học hành không vất vả mà thấy em không chơi bời gì hết. Bố mẹ cũng nói em phải luyện tập thể thao, ra ngoài nhiều hơn. Mà nói thế thôi chứ bố em rất là khắt khe, mỗi khi em xin đi ra ngoài bố sẽ hỏi đi với ai, sao lại phải đi, cô giáo có đi cùng không.

Ngọc Quỳnh từng suy nhược vì nghiên cứu Cô Nguyễn Thị Minh Thu, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh, trường THPT chuyên Lào Cai cho biết cô rất tự hào khi có 2 học sinh như Quỳnh Anh và Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh thì nổi bật ở mảng nghiên cứu khoa học. Dù thân hình nhỏ bé chỉ có 36 kg nhưng mỗi khi có dự án gì là Quỳnh lại say mê nghiên cứu, có lần Quỳnh bị suy nhược vì thức đêm quá nhiều để nghiên cứu khoa học. Sau khi nhận được học bổng 6 trường của Mỹ, Ngọc Quỳnh chia sẻ với cô rằng em sẽ theo học Trường Union College và đầu tháng 9 sẽ sang Mỹ bắt đầu một hành trình mới.