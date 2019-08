Nóng mạng xã hội: Nghi vấn ô tô tông chết người rồi bỏ chạy tại TP.HCM

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ tai nạn giao thông làm chết người nghi do một ô tô gây ra rồi bỏ chạy ở Q.Bình Tân (TP.HCM) vào rạng sáng qua (2.8) khiến nhiều cư dân mạng bức xúc trước hành vi của tài xế.

Gây tai nạn rồi bỏ chạy?

Theo đó, trang Đội PCTP TP.HCM - 0909790113 trên Facebook đăng thông tin kèm hình ảnh nạn nhân và hiện trường vụ tai nạn giao thông . Theo nội dung chia sẻ, lúc 23 giờ ngày 1.8, tại ngã tư đường số 7 - Tên Lửa xảy ra vụ tai nạn. Ô tô 7 chỗ Innova BS 51G-018.XX được cho là tông xe máy. “Sau đó anh em đội nhận tin truy đuổi đến QL22, tài xế nhấn ga bỏ chạy”, theo trang này thuật lại. Đáng nói, nạn nhân bị thương nặng và đã tử vong ở bệnh viện.

Cảnh nạn nhân bị tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện cấp cứu Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Báo Thanh Niên, anh Huy (Đội hiệp sĩ Q.Bình Tân) cho biết đêm 1.8, sau khi nhận thông tin và hình ảnh từ người dân về vụ tai nạn giao thông nói trên, anh đã đăng tải bài viết để mong truy tìm được chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn. Sau đó những thành viên trong nhóm của anh cũng có mặt ở hiện trường ghi nhận vụ việc.

Anh Vạn Phúc H. (ngụ Q.6, cũng là thành viên Đội hiệp sĩ Bình Tân) kể vào tối 1.8, khi anh đang đứng tại ngã tư nói trên và thấy chiếc ô tô 7 chỗ lao nhanh từ hướng đường số 7 băng qua ngã tư giao với đường Tên Lửa. Cùng lúc đó, người đàn ông chạy xe máy đi từ hướng tỉnh lộ 10 về đường Kinh Dương Vương thì bị ô tô này đâm với tốc độ cao.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết người ở Q.Bình Tân Ảnh: Phạm Hữu

“Tôi thấy chú này bị đâm xe bay lên cao, lộn 2 vòng trên nóc xe rồi rơi xuống đất nằm bất tỉnh tại chỗ. Trước khi xe này gây tai nạn, ở phía sau có rất nhiều người la ó đuổi theo kêu chặn đầu xe lại. Nhưng sau khi đâm chú này xong, chiếc xe liền bỏ chạy. Sau đó tôi cùng nhiều người đưa chú này đến Bệnh viện Triều An để cấp cứu”, anh H. kể lại.

Anh Trần Nhật Duy (ngụ Q.Bình Tân) kể, tối 1.8 anh đang ngồi uống cà phê gần ngã tư đường số 7 - Tên Lửa thì thấy ô tô 7 chỗ màu bạc gây tai nạn rồi bỏ chạy với tốc độ rất nhanh. Lập tức, anh cùng nhiều người dân phóng xe máy đuổi theo đến QL1A rồi chiếc ô tô mất hút. Sau đó, anh quay lại hiện trường giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhiều dân mạng cho rằng, xảy ra tai nạn giao thông, những người chứng kiến chỉ cần chụp lại biển số xe gây tai nạn là được vì nếu tiếp tục truy đuổi như lời các nhân chứng thì có thể khiến tài xế ô tô hoảng loạn và có nguy cơ gây tai nạn thêm nữa.

Công an đang điều tra

Theo xác minh của Thanh Niên, nạn nhân tên Huỳnh Văn Đậm (quê Đồng Tháp). Chiều 2.8, ông Huỳnh Văn Hên (người thân anh Đậm cũng là người chứng kiến vụ tai nạn) cho biết anh Đậm đã qua đời ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào rạng sáng 2.8.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Đội CSGT trật tự, Công an Q.Bình Tân xác nhận có vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào tối 1.8. Theo vị này, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT - trật tự đã có mặt để xử lý hiện trường.

Ngay thời điểm trên, cơ quan điều tra Công an Q.Bình Tân cũng có mặt để thụ lý vụ việc. Chiều 2.8, đại diện Phòng Tham mưu (PV01, Công an TP.HCM) cũng cho biết qua thông tin từ mạng xã hội, Công an Q.Bình Tân đã tiếp nhận và cử tổ công tác tổ chức truy xét, điều tra vụ việc để làm rõ thông tin.