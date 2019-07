Nóng mạng xã hội: Tài xế chơi ma túy, chở gỗ lậu tông thẳng vào CSGT

Hình ảnh clip cho thấy xe khách đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe của tổ CSGT, lưu thông với tốc độ cao lao thẳng vào xe chuyên dụng của tổ công tác, khiến một CSGT bị hất văng ra xa, thương tích nặng.

Xem clip, cư dân mạng kịch liệt lên án hành vi dã man của tài xế này, bất chấp tính mạng của người khác, chống người thi hành công vụ. Một số ý kiến vừa cầu nguyện cho CSGT bị hất văng và bày tỏ lo ngại chuyện các CSGT “hơi liều lĩnh” khi chặn bắt trong tình huống sinh tử như trên.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, CSGT bị hất văng là trung tá Nguyễn Đức Nhã, Phó đội trưởng Đội CSGT H.Kon Chro (Gia Lai). Anh đã được chuyển tới BV đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu sau đó.

Trả lời PV Thanh Niên ngày 28.7, đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã lên án hành động tài xế xe khách chở gỗ lậu bất chấp nêu trên. Đại tá Tám thông tin chiều 27.7, Tổ CSGT Công an H.Kon Chro đang làm nhiệm vụ ở khu vực TT.Kon Chro phát hiện ô tô 12 chỗ (BS 60K-7065) lưu thông với tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng đi TX.An Khê. Sau đó, tổ đã thông báo cho chốt đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500 (tỉnh lộ 667) bố trí đội hình chặn bắt. Nhưng một lần nữa, đối tượng không chấp hành mà tông thẳng vào xe chuyên dụng của CSGT.

Bước đầu Công an H.Kon Chro xác định Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ P.Tây Sơn, TX.An Khê) là tài xế, Đinh HBẳp (15 tuổi, H.Đắc Pơ) và Phạm Minh Sang (27 tuổi, TX.An Khê) đi cùng xe. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện trên xe có chở một số gỗ. Riêng Hùng được đưa đến Trung tâm y tế H.Kon Chro test nhanh ma túy và kết quả cho thấy tài xế dương tính với ma túy đá . Hiện Công an H.Kon Chro đã tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng cùng tang vật để điều tra làm rõ.