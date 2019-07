Tài xế xe khách tông xe CSGT ở Gia Lai khai gì?

Chiều 28.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng công an H.Kon Chro (Gia Lai) cho biết chiếc xe khách đang chở trái phép 200 kg gỗ cẩm lai, giáng hương (Nhóm I) khi tông thẳng vào xe chuyên dụng của tổ CSGT

Cũng theo đại tá Nam, hiện toàn bộ tang vật và phương tiện đã được đưa về trụ sở Công an H.Kon Chro để điều tra, làm rõ. Công an H.Kon Chro cũng tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tại P.Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra.