Nóng trên mạng xã hội: Ám ảnh nỗi mất mát từ gầm container

Để tìm hiểu rõ câu chuyện, PV Thanh Niên được Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết: vụ tai nạn xảy ra lúc chiều tối 3.11 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn giao nhau với đường D1 (thuộc địa bàn P.Tân Đông Hiệp).

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Văn Chót (26 tuổi, ngụ Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BS 51C-598.47 kéo rơ moóc BS 51R-043.20 đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng từ Đồng Nai về Bình Dương). Khi đến đoạn giao nhau với đường D1 (đang có tín hiệu đèn xanh) tài xế Chót cho xe đầu kéo rẽ trái vào đường D1 thì bất ngờ ông Danh Tròn (45 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển xe máy BS 68C1-430.75 chở con gái phía sau là chị D.T.K.H (17 tuổi) va vào rơ moóc xe đầu kéo. Chị H. văng ra ngoài bị thương nhẹ, còn ông Tròn bị lọt vào gầm rơ moóc và bị bánh sau của xe cán tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Đội CSGT Công an TX.Dĩ An cho biết, hiện nay cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn . Tuy nhiên, theo vị cán bộ này, qua xác định hiện trường ban đầu cho thấy, nạn nhân đã không làm chủ tốc độ và không quan sát thấy chiếc container đã rẽ qua đường.